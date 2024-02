Recién nacida hallada este jueves fue abandonada la noche del miércoles, según cámara de seguridad

Tras abandonar a la recién nacida, la mujer, quien estaba acompañada de un niño, tomó un vehículo con rumbo desconocido.

La carta, con la que fue abandonada la niña, hace presumir a las autoridades que la mujer es víctima de violencia.

“Mi marido me mata y mata a mi hija si no la dejo, por favor, yo sé que va a estar o llegar a mejores manos. Nació hoy a las 07:14 am. Póngale el nombre de Luna Xiomara”, dice la nota sin fecha.

Mientras la madre es buscada por las autoridades, la pequeña niña recibe tratamiento médico en el hospital, pues su estado de salud es delicado.