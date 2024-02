Renovadores dedican a Evo con una copla carnavalera: «Llorando te fuiste, parador volviste»

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, ha sorprendido al revelar su faceta como cantante en un video titulado «Coplas 2024: Ni cobardes ni traidores», una composición carnavalera de contenido sarcástico dedicada a Evo Morales.

Fuente: erbol.com.bo

La participación del ministro en este evento destaca la polarización política en Bolivia y añade un elemento inusual a la discusión sobre la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS), donde los «renovadores» y los «radicales» están en disputa.

En una parte del video difundida este sábado, se hace referencia de manera irónica a la salida de Evo Morales a México durante la crisis política de noviembre de 2019, cuando renunció debido a las acusaciones de fraude electoral: «Llorando te fuiste, parador volviste».

El video caracteriza al grupo radical como una «pandilla», señalando que todos son ex, incluido el ex gran jefazo y sus «amarrahuatos». Además, se destaca que el pueblo perdona, pero no olvida la soberbia.

En medio de la escena, el ministro Montaño aparece con las manos arriba en señal de saludo, recibiendo una tutuma de chicha y liderando la comparsa junto a dos cholitas cochabambinas. Luego, aparece sonriente junto a los artistas y comenta: «Evo Morales hizo un gran pacto con su cuatacho, el facho Camacho».

El ministro también entona la canción señalando que «estos Palmaflores son puros pinochos», haciendo referencia al equipo de fútbol de la Liga Profesional presidido por Evo Morales, que el año pasado fracasó y descendió.

La copla ironiza también al diputado «evista» Héctor Arce y finalmente, solicita a Evo Morales que no realice más bloqueos a la nación, reivindicando la política de industrialización de Luis Arce. El video concluye con un mensaje del presidente, subrayando que no son ni cobardes ni traidores.

