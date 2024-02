Renta Dignidad benefició a 1.197.218 personas con pago de Bs 5.106 millones en 2023

La Renta Dignidad llegó en 2023 a 1.197.218 beneficiarios con el pago de Bs 5.106 millones, el 54% son mujeres y el restante varones, informó el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán.

Fuente: ABI

“¿Cuántos recursos hemos dedicado a la Renta Dignidad de forma transparente?, indicar que la Renta Dignidad ha tenido un costo de 5.106 millones de bolivianos el año 2023”, indicó el ejecutivo.

Explicó que, de los 1.197.218 beneficiarios, el 54% son mujeres y el restante 46% son varones.

“¿Por qué para nosotros esto es importante?, porque nos muestra las distintas composiciones en relación a la esperanza de vida, pero también traduce el compromiso en los hechos respecto a una política de género”, explicó.

Por ejemplo, en La Paz, de 373.241 adultos que reciben este beneficio social, 1.133 son mayores a 96 años; en Cochabamba, de 219.226 adultos que cobran la Renta, 1.007 son mayores a 96 años; en Santa Cruz, de 237.988 adultos que perciben, 550 son mayores a 96 años.

“Este dato es importante que ustedes lo conozcan porque muchas veces cuando estamos en el debate, hay gente que me dice: ‘pero lo más probable es que yo no pase de los 60 años’. Yo les digo no, vean los datos”, señaló.

El gerente de la Gestora enfatizó que por esa razón todas las políticas dirigidas a los adultos mayores tienen que tomar esta composición etárea, ello es una tendencia mundial que también se explica en Bolivia.

En el país se explica “por el incremento de los ingresos, por los accesos a las mejoras de salud que han hecho que los bolivianos en el tiempo vivamos más. Eso exige también que las políticas públicas sean más imaginativas indicando que los adultos mayores se constituyen en un mecanismo mediante el cual vamos a preservar nuestra sociedad, hay que apreciarlos, hay que cuidarlos”, puntualizó.

Asimismo, destacó que la rentabilidad para cancelar este beneficio social “es perfectamente sostenible” porque una de sus fuentes son las utilidades de las empresas públicas y en ese sentido “no hubo un solo día en el cual se deje de pagar la Renta Dignidad” en el país.

MC/