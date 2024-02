Rockero Jon Bon Jovi distinguido y alabado en gala pre-Grammy

«El jefe» Bruce Springsteen interpretó un apasionante dueto con el rockero Jon Bon Jovi para honrar la distinción a este último artista en una gala previa a los Grammy el viernes, mientras superestrellas como Paul McCartney bailaban en un evento cargado de orgullo por Nueva Jersey.

Los Angeles (AFP) – Los dos íconos del rock mantuvieron a una multitud de pie con divertidas interpretaciones del éxito de Bon Jovi «Who Says You Can’t Go Home» y «The Promised Land» de Springsteen.

Al aceptar el premio, Bon Jovi saludó a su amigo The Boss, incluso reconociendo la muerte de la madre de Springsteen a principios de esta semana.

«Él quería estar aquí esta noche por mí y te estaré eternamente agradecido», le dijo Bon Jovi, de 61 años, a Springsteen.

La gala repleta de estrellas en Los Ángeles es una tradición anual previa a los Grammy de MusiCares, el ala caritativa de la organizadora Academia de la Grabación que recauda dinero para ayudar a los músicos necesitados.