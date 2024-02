Santa Cruz registra hasta cien casos de VIH-SIDA por mes, el Sedes instan a la población a protegerse en las fiestas de carnaval

Enfermedad.- Según las estadísticas del departamento, la epidemia del VIH-SIDA golpea principalmente a los grupos jóvenes con el 90% de los casos, que oscilan entre los 15 a 49 años de edad, y con un pico mayor entre los 20 a 39 años de edad con casi el 70% de los positivos. Asimismo, Santa cruz tiene actualmente el 43% de casos positivos de todo el país.¬

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En la víspera de la fiesta grande de los cruceños, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), hizo un llamado de conciencia a la población, principalmente a los jóvenes, para protegerse del VIH-SIDA con el uso de preservativos y evitar el contagio de esta enfermedad que al mes registra un promedio de cien casos positivos.

“El carnaval cruceño es una fiesta de mucha alegría donde se comparte, pero algunas veces esta alegría viene acompañada de conductas no responsables de una parte de la población que ponen en riesgo la salud de las personas, y estas acciones pueden conllevar a un sin número de enfermedades transmisibles como el VIH-SIDA, embarazos no deseados y otros… no perdamos el control en estas fiestas y cuidémonos de forma responsable y segura para terminar el carnaval de buena manera”, indicó el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado.

Según las estadísticas del departamento, la epidemia del VIH-SIDA golpea principalmente a los grupos jóvenes con el 90% de los casos, (entre los 15 a 49 años de edad), y con un pico mayor entre los 20 a 39 años de edad con casi el 70% de los positivos. Asimismo, Santa cruz tiene actualmente el 43% de casos positivos de todo el país.

“En los últimos cinco años las cifras de casos se ha mantenido estables con 1.200 a 1.400 casos por año, es decir 100 nuevos casos por mes. Además del 100% de los casos, un 78% son hombres y un 28% mujeres”, informó Alfredo Padilla, responsable del programa VIH- SIDA, a tiempo de mencionar que esta enfermedad se transmite de tres formas: por relaciones sexuales, por trasmisión vertical y por vía sanguínea. Sin embargo, el 98% de los casos se contagian por la vía sexual.

Como parte de las acciones de prevención, el Sedes realizará como cada año campañas de concientización, con la entrega y orientación del uso de preservativos de forma gratuita en todos los centros de salud y durante el corso cruceño.