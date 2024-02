¿Se unen los exMaroyu? Surgen rumores de una reunión entre ‘Pato’ y las ex Lindas Chiquillas

Fuente: Unitel

¿Las Reinas del Baile y Pato juntos? El ex vocalista de Maroyu que hizo público su retiro de la agrupación popular podría unirse a las ex lindas chiquillas para complacer a sus fanáticos quienes desean verlos juntos otra vez, quédate hasta el final del video para conocer más detalles de esta polémica noticia que se hizo viral.

Jhonny Claros más conocido como ‘Pato’, se desahogó en un escenario para contar a sus seguidores que había decidido retirarse de Maroyu porque, según dijo, no valoraban su talento.

“Yo digo una cosa, yo he dado todo de mi a Maroyu, pero lamentablemente me di cuenta que estoy trabajando con personas que no valoran mi talento”

Parte del mensaje de su discurso mencionó que le gustaría liderar su propio grupo musical, pero de otra forma, no como se maneja su ahora exagrupación.

El adiós del vocalista a Maroyu se sumó a otra polémica salida, la del bailarín Jean Carlos Camacho, que fue apartado del grupo. El ex lindo chiquillo reveló que su despido fue sin previo aviso.

“No estoy en el grupo hace más de dos semanas. No fue decisión mía salirme, hubo cambios y decidieron sacarme a mí. No me dijeron nada, simplemente dejaron de mandar los pasajes. No hubo una charla anterior ni posterior. Yo solo tuve que suponerme las cosas”, explicó ‘JC’.

Tras las declaraciones de Pato los fanáticos de la cumbia piden que el cantante haga grupo con las ex Lindas Chiquillas, que hoy triunfan con su propio grupo de baile llamado las Reinas del Baile, lideradas por la popular Wendy Callaú.

Maroyu confirma salida

La agrupación confirmó a través de un comunicado que ‘Pato’ ya no forma parte de su equipo: “Maroyu lamenta mucho la decisión que Jhonny Claros ha tomado en las últimas horas de dejar la agrupación y renunciar a su función de vocalista”, señalan en un comunicado.

“Esperamos que le vaya muy bien, le deseamos los mejores éxitos”, agregan en la nota.