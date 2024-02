Senadora arcista resalta que acuerdo establece aprobar créditos y sólo tratar ley contra la prórroga de magistrados

«En el acuerdo firmado claramente señala de que ‘se tratará’ (la ley antiprórroga) y en la agenda económica dice ‘se aprobará’ (los préstamos internacionales)», subraya la senadora Virginia Velasco, afín al presidente Luis Arce.

La Paz, 8 de febrero de 2024 (ANF).- La senadora “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco resaltó que el acuerdo nacional firmado entre las tres fuerzas políticas establece la aprobación de créditos internacionales; en cambio, en el mismo compromiso sólo se compromete tratar, analizar y debatir la ley contra la prórroga de magistrados.

“Suena a chantaje decir que si no aprueban esto (la ley contra la prórroga de magistrados), nosotros no aprobamos (los créditos). No me parece, porque hay un acuerdo firmado y en el acuerdo firmado claramente señala de que ‘se tratará’ (la ley antiprórroga) y en la agenda económica dice ‘se aprobará’ (los préstamos internacionales). Entonces, hay dos temas tan importantes que se tienen que tratar y debatir, se tiene que discutir”, sostuvo la senadora afín al presidente Luis Arce.

La jornada pasada, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, convocó a sesión para esta tarde donde se analizará las leyes 073 y 075 referentes a los plazos procesales y el cese de funciones de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, como prioridad, el orden del día tiene previsto el tratamiento de créditos internacionales.

La oposición y el “evismo” alertaron que el “arcismo” pretende defender a sus magistrados y dilatar más su permanencia, pero adelantaron que no aprobarán ni un crédito internacional que pide el Gobierno si no censan sus funciones los máximos administradores de justicia.

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, informó que ya envió su informe sobre la ley antiprórroga y resaltó que es inconstitucional sacar a los magistrados prorrogados de sus cargos.

