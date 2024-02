Sernap revela que Fiscalía rechazó denuncia contra minero Cuevas por asociación delictuosa en 2023

Cuidado de la casa común.

Fuente: ANF

El Ministerio Público rechazó la denuncia que presentó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) contra los mineros cooperativistas Rander y Ramiro Cuevas, en abril de 2023, por los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, destrucción de bienes del Estado, coacción y asociación delictuosa.

“Hacer notar que lastimosamente el Ministerio Público no cumple con las investigaciones correspondientes que debería precautelar, estamos peleando por objetar la resolución de rechazo que se ha presentado por parte de la fiscalía. Estamos peleando con el Ministerio Público para que se resuelva esa objeción y reencaminar el proceso”, informó la abogada del Sernap, Nataly Meneses.

La comisión de Tierra, Territorio y Recursos Naturales del Senado solicitó una Petición de Informe Oral (PIO) al director Ejecutivo del Sernap, Johnson Jiménez, pero el funcionario no asistió y envió a su equipo jurídico para explicar sobre las acciones que asumió esa institución en defensa de los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, que son enjuiciados por los hermanos Cuevas.

Meneses cuestionó la dilación en ese proceso por parte de la fiscalía, dijo que la objeción contra el rechazo del caso fue presentada en diciembre del pasado año y hasta el momento no existe ninguna respuesta del fiscal del caso, Israel Rojas.

En ese contexto, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena cuestionó que la fiscalía haya rechazado la demanda contra los mineros cooperativistas, además criticó que el Sernap no haya informado sobre ese aspecto y cree que se deba al temor por parte de los funcionarios de esa institución.

“Es lamentable que el Ministerio Público haya rechazado esa denuncia, rechaza un proceso contra ellos y así estamos. También existe una falta de transparencia por parte del Sernap sobre las acciones que están haciendo, entendemos que es por temor a acciones en contra de los funcionarios”, manifestó.

Sanción económica

Por otra parte, el Sernap emitió una resolución administrativa el 10 de mayo de 2021 en la que sancionó con una multa económica a Ramiro Cuevas por el ingreso ilegal de maquinaria pesada, apertura de un camino en la región Baldemar en el sector San José, de la comunidad Virgen del Rosario en el Parque Nacional Madidi.

Además, se evidenció la excavación de un pozo de 5 metros de profundidad y la remoción de tierra en la playa del río Tuichi, acciones que realiza sin contar con licencia ambiental, anta esas infracciones se impuso una multa de Bs 16.230.

Esa disposición fue emitida a raíz de una denuncia que presentó el guardaparque Ernesto Lucía, tras evidenciar el ingreso de maquinaria pesada a ese sector. Durante la inspección ocular, Cuevas admitió que no tenia autorización para el traslado de esos equipos, dijo que pretendía realizar una actividad minera semimecanizada para la explotación aurífera; sin embargo, solo tenía permiso para una actividad minera artesanal.

Al respecto, Ramiro Cuevas negó que la maquinaria que había ingresado era para la explotación minera, sino para abrir camino hacia el chaco de su hermano, consideró que esas acciones no se constituyen en un delito

“Esta sanción que me hicieron es por abrir caminos, senda que se dirigía al chaco de mi hermano, dice la excavación de un pozo, si (lo hicimos), pero eso no es un delito. los guardaparques no pueden impedir el ingreso. En ningún momento he metido maquinaria”, afirmó.

A la vez, se presentó como un comunario del sector que se dedica a la agricultura y a la cría de ganado, dijo que no se dedica a la explotación minera mecanizada, sino que su actividad es de forma artesanal.

Caso guardaparques

Con relación a los guardaparques Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, que son procesados por el dirigente cooperativista, el Sernap presentó un memorial de apersonamiento en el que respaldan el trabajo de ambas personas. Además, se logró que la audiencia prevista para el 29 de febrero sea de forma virtual, ya que existe el riesgo de que sean amedrentados por los allegados a Cuevas.

“Estamos logrando que el Sernap tome medidas adicionales presentando un memorial indicando que los guardaparques realizaron diversas acciones en el ejercicio de sus funciones, eso es muy importante, les hemos reclamado de por qué no lo hicieron más antes”, indicó Requena.

Por otra parte, el senador de CC Walter Justiniano denunció que la juez del municipio de Apolo, Jhaneth Gladys Espinoza Colque, que lleva a delante el proceso contra los guardaparques fue funcionaria del Ministerio de Minería y Metalurgia, en 2017. También aparece en las planillas de personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de 2022, poco antes de jurar como juez en noviembre de 2023.

