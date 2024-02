Termina con disparos el desfile de Chiefs por festejo del Super Bowl en Kansas City

Todo era fiesta para celebrar el bicampeonato de Kansas City Chiefs en la NFL luego del triunfo sobre San Francisco 49ers en el Super Bowl LVIII disputado en el Allegiant Stadium en Las Vegas, hasta que se reportaron disparos durante el desfile.

La policía en Kansas informó sobre el lamentable suceso y pidieron a la gente presente resguardarse por su propia seguridad.

Kansas City, you look incredible at the @chiefs parade.

We are honored to serve you on the ground and overhead ❤️💛 pic.twitter.com/9MVMYgKHCa

— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024