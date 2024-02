“Tienen que cumplir la norma”: el alcalde Arias se dirige a choferes alteños que bloquearon La Paz

Fuente: Unitel

Ante un bloqueo de transporte en La Paz, el alcalde Iván Arias, calificó de “fracaso” la medida de presión que fue impulsada por choferes alteños que exigen la libre transitabilidad de sus afiliados en la ciudad paceña.

La autoridad explicó que los sindicatos de transporte de la ciudad de El Alto, no cumplen con las reglas impuestas por la Alcaldía paceña en cuanto se refiere al número de minibuses alteños que deben circular en La Paz.

“Por cada línea interciudad no debería haber más de 25 minibuses, pero tienen hasta 200 (vehículos). Entre La Paz y El Alto no deberían circular más de 3 mil movilidades pero circulan 18 mil (vehículos)”, explicó la autoridad paceña.

Además, Arias argumentó que una gran parte de los motorizados que pertenecen sindicatos alteños no cumplen con el tributo en La Paz, lo que significa que esa cantidad del parque automotor paga sus impuestos en la ciudad de El Ato.

“Del total de los 18 mil que circula en La Paz, ese número apenas el 10% paga impuestos a La Paz”, dijo Arias.

La autoridad amenazó con sanciones y mayores controles para identificar a los choferes que no tienen permiso de circulación en la ciudad paceña.

“Tienen que cumplir la norma. Además su bloqueo es político y vamos a seguir controlando y multando. Movilidad que no tenga el permiso no puede circular en La Paz y si no cumplen los vamos a sancionar”, advirtió Arias.

La federación de choferes de El Alto, convocó para este miércoles a un bloqueo de las mil esquinas en la ciudad de La Paz, contra los controles y la regulación vial que impulsa el municipio paceño.