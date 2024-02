Una bicicleta eléctrica 5G que detecta objetos, graba vídeo y funciona como módem, lo nuevo de Orbic en el MWC24

Desde el corazón de Barcelona, en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2024, Orbic nos sorprende con una innovación que quiere cambiar la manera en que nos desplazamos en nuestras ciudades. La compañía, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica, ha presentado lo que se posiciona como la primera bicicleta eléctrica (eBike) del mundo con conectividad 5G y tecnología de detección de objetos impulsada por inteligencia artificial (IA).

Este lanzamiento llama la atención en el ámbito de la movilidad urbana, y promete ser una parte de las soluciones más seguras, conectadas y respetuosas con el medio ambiente que desarrollan en la compañía. Según Mike Narula, presidente y CEO de Orbic, este nuevo modelo de eBike es el fruto de un ambicioso proyecto que busca redefinir la experiencia de los usuarios al integrar la rapidez del 5G y las capacidades avanzadas de la IA.

La eBike 5G de Orbic promete ser un hito en el transporte electrónico, capaz de alcanzar los 45 km/h (recordad que en Europa está prohibido pasar de 25 km/h) y está diseñada para ofrecer una experiencia de conducción segura. Gracias a su sistema de detección de objetos, equipado con sensores que cubren un campo visual de 140 grados en la parte trasera, los usuarios reciben alertas audibles y visuales que les permiten estar al tanto de los vehículos que se aproximan, mejorando significativamente la seguridad en sus desplazamientos.

Otro aspecto destacable es su capacidad para servir como un punto de acceso móvil, extendiendo la conectividad 5G no solo durante el recorrido sino también en paradas, como picnics o reuniones al aire libre. Además, este modelo incorpora cámaras de alta definición (64MP en el frente, 8MP en el display frontal y 2MP en la parte trasera) que permiten capturar y compartir en vivo las aventuras de los usuarios, así como realizar videollamadas y mejorar la seguridad a través de la detección de colisiones.

La pantalla táctil de 7 pulgadas, visible bajo cualquier condición climática, muestra información vital como el estado de la batería, la velocidad, la distancia recorrida, mapas y seguimiento, lo que permite a los usuarios concentrarse en el camino sin distracciones.

Opinión personal

La cosa a veces parece que se nos está yendo de las manos. Mientras me peleo por convencer a la policía de que la ebike que uso es una bicicleta que no pasa de 25 km/h, aunque tenga neumáticos gordos, y la mayoría de la población no tiene acceso ni a una de las más económicas, el mercado sigue ofreciendo inventos de utilidad discutible para un grupo de personas extremadamente limitado.

En mi opinión, no es necesario tener un punto de acceso en la bicicleta, ni permitir la videollamada (mucho lo usarán durante el trayecto), aunque agradezco los sensores de presencia para avisar cuando hay un vehículo más cerca de lo permitido.