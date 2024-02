Vecinos de Irpavi II dejan sus casas y ya colapsaron 2; Arias avisa que la ciudad ‘no se caerá’

“Quiero decir la verdad, no se va a hundir, no va a caer nuestra ciudad, no va a colapsar. Tenemos gente trabajando y vamos a estar», advirtió el alcalde paceño, en medio de la emergencia por lluvias.

“Más de 20 años estoy aquí”, narró Gregorio Pérez, un adulto mayor de Irpavi II que recuerda cómo, en su juventud, solía vender por el lugar. Ahora lamenta la pérdida de su vivienda frente a la crecida del caudal del río Irpavi, que ya está provocando el colapso de dos inmuebles, al sur de la ciudad de La Paz.



Ante la crecida del río, los vecinos comenzaron a evacuar sus hogares. Ya son dos casas que han colapsado; mientras que el resto de viviendas cercanas al río ha comenzado a rajarse, según describió una vecina del lugar. Desde el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz han colaboraron con la evacuación de nueve familias. Gregorio contó que su hijo llegará por la tarde para ayudarlo a sacar sus cosas y se trasladará a una casa que tiene por Callapa, donde se encuentra su esposa. “Va a venir mi hijo, y todito me voy a llevar”, mencionó. Existe casi una decena de familias damnificadas con casas en riesgo de deslizamiento o que han comenzado a caerse. Además, existen otras ocho familias afectadas que se sitúan por el sector y por Alto Irpavi. Sin embargo, algunas personas se niegan a irse porque no tienen dónde ir. ARIAS, MOLESTO El alcalde de La Paz, Iván Arias, criticó este jueves el accionar de algunos concejales de oposición, sobre quienes dijo que buscan que el municipio sufra serias consecuencias por las lluvias para que su imagen sea defenestrada. Las palabras llegan después de que estos apelarán a la Justicia constitucional para que ocho funcionarios ediles sean destituidos. No obstante, el Alcalde de La Paz aseveró que la ciudad “no se va a hundir”, “no va a colapsar”, porque «la atención de emergencias que brinda la Alcaldía persiste sin pausa». “Quiero decir la verdad, no se va a hundir, no va a caer nuestra ciudad, no va a colapsar. Tenemos gente trabajando y vamos a estar. Lo que quieren los concejales es muerte, quieren que se hunda la ciudad, los concejales de oposición más dos traidores quieren que eso ocurra. Están esperando lavarse las manos para decir que el alcalde Arias sea botado del cargo. No me apego al cargo, lo que yo hago es trabajar”, dijo, en conferencia de prensa este jueves. El paceño cuestionó el accionar de vecinos de algunas zonas que echan tierra y escombros a los ríos. Mostró, a través de videos, cómo con maquinaria pesada el material que se elimina de una construcción en la avenida Costanera es lanzado al afluente y con la fuerza de las lluvias recientes se crean ondas pulsantes que dañan la infraestructura del canal del Huayñajahuira. “¿Por qué se producen esas ondas pulsantes?, porque gente arriba le mete basura, le mete tierra, tapa el fluido del agua y esta agua se represa y después baja con una fuerza que realmente nos destruye toda la infraestructura. Fíjense, hay una construcción en plena costanera, ¿qué está haciendo esa construcción?, fíjense, está echando tierra, escombros al río y eso después baja, vayan a ver lo que ocurre en la zona de Auquisamaña, los vecinos llorando, desesperados ante esta situación de inconsciencia”, reflexionó mientras se veía en videos cómo maquinaria pesada movía tierra para echarla al río Huayñajahuira. En otro video mostrado por Arias se aprecia cómo un grupo de personas utiliza una pala mecánica para levantar tierra y echarla al río Irpavi. “Miren cómo botan y la gente que bota (tierra y escombros) cree que con eso va a contener el río. No, esa tierra, al no estar apisonada, se vuelve una pala que jala más pies abajo, pero hay que ir botando, esta es la situación, señores, esto es lo que está pasando”, cuestionó. Reiteró que de no haberse invertido 110 millones de bolivianos en 2023 para hacer trabajos de limpieza en las cabeceras de los ríos y las cuencas, además de labores de prevención en los canales de los ríos, “la ciudad estaría en un caos”. Explicó cómo la lluvia extraordinaria de este mes provocó tantos casos de emergencia.