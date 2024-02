Ven que “mercenarios” en la ALP buscan retorno de Morales al poder

Recuerdan que el jefe del partido azul, durante su gobierno, vulneró en reiteradas ocasiones la Constitución y las normativas vigentes para beneficio propio e intereses partidarios.

Fuente: El Diario

A tiempo de puntualizar que Evo Morales es el principal violador de la Constitución Política del Estado (CPE), el diputado por la agrupación Creemos, José Carlos Gutiérrez, denunció que el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con “algunos mercenarios” en el Parlamento, tanto en la oposición como en el ala “arcista” y “evista” del oficialismo, trabajando por su retorno al poder.

En declaraciones a medios de prensa, Gutiérrez recordó que el jefe del partido azul, durante su gobierno, vulneró en reiteradas ocasiones la Constitución y las normativas vigentes para beneficio propio e intereses partidarios.

“Morales es el principal violador de la Constitución Política del Estado, violó un referendo y utilizó a la justicia para hacer prevalecer su supuesto derecho humano para reelegirse”, manifestó el parlamentario.

En ese contexto, sostuvo que en la actual Asamblea Legislativa la exautoridad cuenta con algunos Asambleístas “mercenarios”, que pertenecen a filas de la oposición, así como de las alas “arcista” y “evista” en el oficialismo, mismos que constantemente operan para que el dirigente cocalero retorne al poder.

“Quién me dice que Evo Morales no tiene interés de que no haya justicia, quién me dice que su interés es que los magistrado se vayan para que su reelección se quede intacta, quién me dice que no está detrás de la inestabilidad en este país para profundizar una crisis y adelantar unas elecciones”, cuestionó el legislador cruceño, quien además advirtió que la actual coyuntura requiere de un significativo avance en la realización de las Elecciones Judiciales y cumplir con las leyes, antes que buscar intereses políticos personales y de grupo.

Para ello, apuntó que la mejor vía es el diálogo, el consenso y la construcción de una salida legal, que priorice el cumplimiento de las normativas vigentes, más allá de todo interés partidario.

“No tengo problemas de conversar con quien sea, no por eso soy vendido o me van a acusar a mí de cualquier cosa”, dijo Gutiérrez, recordando que fue la bancada de Creemos, ya que ningún otro legislador pudo recuperar la votación por dos tercios en el Parlamento.

