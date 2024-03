A tres años de la detención de Añez, senadora Rek pide no olvidar a los «presos políticos»

La senadora de Santa Cruz rememoró que hace tres años, Añez fue detenida en un mega operativo policial en la ciudad de Trinidad. El propio ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, estuvo en su detención.

Fuente: ANF

Este 13 de marzo, se cumple tres años de la detención de la expresidenta Jeanine Añez, la senadora de Creemos Centa Rek pidió a la ciudadanía no olvidar a los presos políticos que en un acto de valor hicieron frente a la crisis política de 2019, rechazaron el fraude electoral, situación por la que son duramente perseguidos y castigados.

La senadora de Santa Cruz rememoró que hace tres años, Añez fue detenida en un mega operativo policial en la ciudad de Trinidad, que no le dio la posibilidad de defenderse como corresponde, sin las garantías y derechos que tiene todo ciudadano, siendo exhibida como un trofeo del actual gobierno.

“Hace 3 años Jeanine Añez fue detenida en un mega operativo que no le dio la posibilidad de defenderse como corresponde, no tuvo garantías, no tuvo una citación, no tuvo la posibilidad de comparecer ante una Corte para poder responder frente a las sindicaciones falsas que pesaban sobre ella; fue detenida, exhibida públicamente en este momento doloroso para ella y para los bolivianos y desde entonces se le han seguido innumerables casos por este momento político que atravesó Bolivia (crisis de 2019)”, sostuvo Rek.

En octubre de 2019, Bolivia atravesó una profunda crisis política con denuncias de fraude electoral y por una “ilegal” tercera repostulación del expresidente Evo Morales, situación que dio lugar a protestas ciudadanas que sumergieron al país en el caos y la posibilidad de mayor violencia alentada por actores del Movimiento Al Socialismo y el mismo Morales, quien renunció tras 14 años en el poder.

Luego de más de 30 días de manifestaciones, la entonces segunda Vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió el mando de Bolivia con el principal objetivo de pacificar al país. Este acto es considerado por el Ministerio Público como ilegal, por el que más tarde fue sentenciada a 10 años de prisión.

“Correspondió que la entonces senadora Jeanine Añez asumiera el gobierno ante un vacío de poder. Jeanine ha sido sindicada de terrorismo, de sedición, de golpe de Estado y en un caso denominado golpe II, para poder apurar su sentencia, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, estas fueron las causales que hicieron que se le dicte una condena exprés, en un tiempo récord, menos de una semana, Jeanine Añez fue condenada a 10 años de prisión”, añadió Rek.

Asegura que Bolivia vive bajo una dictadura, con un problema crítico respecto a la independencia de la Justicia, que violenta los derechos humanos de sus ciudadanos, no garantiza el debido proceso, como tampoco existe la posibilidad de un juez natural; por lo que pidió a los bolivianos no olvidar a los presos políticos que en 2019 jugaron un rol importante en defensa de la democracia.

“Todos estos excesos están ocurriendo en Bolivia, desgraciadamente nuestro país sigue en un problema muy crítico con respecto a la garantía de un debido proceso, a los derechos humanos a la posibilidad de contar con un juez natural, situaciones absolutamente críticas, porque muestran que estamos bajo el dominio de una dictadura. Decirles a los bolivianos que no olvidemos la causa de nuestros presos políticos, de las personas que por una circunstancia o un momento o un acto de valor tuvieron que hacer frente a situaciones de nuestro país y que en este momento son duramente perseguidas y castigadas”, afirmó Rek.

/ANF/