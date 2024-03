Abogado disiente con la defensa de Gabriela Zapata sobre la citación a Evo Morales

William Sánchez Peña dice que no correspondería la aprehensión del expresidente en el caso de trata de personas, porque él es parte denunciante

Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y el exministro de Gobierno de su gestión, Carlos Romero, fueron citados a declarar hoy lunes 18 de marzo como testigos en el proceso que le sigue el Ministerio Público a Gabriela Zapata, la expareja sentimental del exmandatario, por una investigación de trata de personas.

El abogado William Sánchez Peña es parte del proceso y no comparte el criterio expresado por el abogado defensor de Gabriela Zapata, Manolo Rojas, quien señaló que, en caso de no presentarse Morales a declarar ante el juez, la justicia deberá librar un mandamiento de aprehensión para que responda a las interrogantes, de la justicia, ya que es la segunda vez que se lo cita.

El legista recordó que el exmandatario es el denunciante en la causa. “Este es un proceso de trata y tráfico y él es más bien la parte denunciante en este caso”, aclaró.

Sin embargo, la mañana de este lunes se conoció que la defensa de Zapata retiró como testigos de descargo a las exautoridades. Pilar Guzmán y su hijo, Claudio Rivera Guzmán, habían pedido que Morales y García Linera sean declarantes en el proceso que se sigue a Claudia Zapata y otros supuestos involucrados en el caso de la presuta suplantación de un menor como hiko del exmandatario.

El expresidente y exvicepresidente fueron convocados como testigos. Foto: Opinión

Zapata fue acusada por el propio Morales de haber utilizado a un menor para suplantar la identidad de un supuesto hijo que habría tenido con este, en un hecho que data de 2016, cuando el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) aún era presidente del país.

En esa ocasión, la magistrada del Juzgado Segundo Público de la Niñez y la Adolescencia de La Paz, Jacqueline Rada, negó, ‘por inexistencia física comprobada’, la demanda interpuesta ‘para establecer la existencia o no del hijo presunto de los ciudadanos Gabriela Zapata Montaño y Evo Morales Ayma’.

Sin embargo, años después, Sánchez Peña afirma que Rada se extralimitó en sus atribuciones, porque ella no tenía competencia para tratar ese tema en cuestión; aspecto que que se comprobó en la audiencia del pasado viernes cuando la exmagistrada habría entrado en contradicciones, por lo que fue remitida a la Fiscalía de La Paz.

“Y en el proceso que se celebró ante la juez Jacqueline de Rada, se tenía que discutir el maltrato o no maltrato, no de la existencia o no existencia. Y consideramos que la jueza Jacqueline de Rada fue más allá de sus atribuciones y por eso ahora está sindicada por falso testimonio y está siendo investigada por el Ministerio Público”, detalló.

Evo Morales y Zapata difieren sobre la existencia del supuesto hijo de ambos. Foto: Asuntos Centrales

El jurista apoyó su afirmación en que la exjueza Jacqueline Rada no pudo sostener sus determinaciones contradiciendo sus propias afirmaciones en su declaración, hecho que vulnera el artículo 201 del código de procedimiento penal, que califica esa figura como falso testimonio. “Ahora digo que es rojo y más allá digo que es negro, y después vuelvo a contradecir, entonces, o es rojo o es negro, y eso es lo que se ha determinado ese día”, puntualizó.