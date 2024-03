Acciones del nuevo ministro Santos: No permitir la minería ilegal, conversar con auríferos sobre venta de oro y uso de mercurio

La autoridad señaló que son medidas que encara a 20 días de su posesión y que ya tiene planificado reuniones con algunas instancias.

eju.tv / Video: Radio Fides

Lidia Mamani / La Paz

A 20 días de su posesión en el cargo, el ministro de Minería, Alejandro Santos, afirmó este lunes que no se permitirá la explotación ilegal de minerales en áreas protegidas del país y que ya están en plena operación; también indicó que con el fin de que el Banco Central de Bolivia (BCB) genere divisas, se conversará con los productores auríferos para que vendan su oro al ente emisor, y también se alista alternativas para el uso del mercurio, que impacta al medio ambiente del país.

“Eso hay que tomar en cuenta que no ha sido en mi gestión, posiblemente ha sido en las anteriores gestiones. Sin embargo, vamos a coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso con Sernap y ver de qué forma hacer parar, porque no se puede autorizar que las empresas privadas y cooperativas estuvieran trabajando dentro de las áreas protegidas, eso es atentatorio y eso no se permitirá”, respondió la autoridad ante la consulta sobre qué pasará con la explotación ilegal en áreas protegidas.

En el caso de la explotación del oro y la venta que hacen, señaló que sabe que sus colegas cooperativistas se dedican a vender al “mejor postor”, pero que tampoco se les puede obligar que vendan a un sólo lugar como se dispuso al Banco Central de Bolivia y que para eso se tiene que aprobar una disposición.

Indicó que en ese entendido, se aprobó el Decreto Supremo 5134, que autoriza la creación de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), que producirá y venderá el metal dorado al ente emisor, que actualmente está en plena estructura a cargo de una comisión, que ve el tema legal y el plan de negocios.

Pero de forma paralela, anticipó que conversará con sus colegas de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz; con la Cooperativa Asobal Pando; con Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), y con la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, de esta manera ellos puedan vender el oro al BCB, para que fortalezca las Reservas Internacionales.

En el caso del uso del mercurio, señaló que mañana tiene una reunión de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, ya que saben que el uso afecta al medio ambiente, con quien se coordinará que no se use al 100%, ya que las cooperativas mineras y empresas lo hacen, por lo tanto, se tiene que buscar alternativas para disminuir el uso.