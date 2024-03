Agenda informativa: Intensifican búsqueda de dos personas arrastradas por el río Tipuani

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 17 de marzo

Las intensas lluvias provocaron el incremento del caudal del río Tipuani. Foto: RRSS

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas en el río Tipuani

Un contingente del grupo Bersa llegó a ese sector para ayudar con la búsqueda y rescate de dos varones, de 54 y 22 años, que serían trabajadores mineros. El trabajo se intensificará con la colaboración de comunarios, trabajadores mineros y personal militar desplegado en esa región. Las dos personas habrían desaparecido cuando se deslizaban en un neumático a la altura de un sector conocido como Boca del Tigre, fueron arrastrados por la corriente hasta la boca del túnel donde desaparecieron.

– Concluye la cuarta fase del cronograma de las elecciones judiciales

Hoy se cumple el segundo día de la publicación de las listas de habilitados e inhabilitados para las elecciones judiciales. Desde mañana inicia el período de impugnaciones que estará vigente hasta el viernes 22 de marzo. El proceso de revisión de documentos de los postulantes para las próximas elecciones judiciales dejó en el camino a la gran mayoría, porque no cumplieron los requisitos. Sin embargo, estos pueden refutar la determinación asumida en las comisiones a partir de mañana.

– Mineros auríferos deben paralizar actividad en ríos de La Paz y Beni

Los mineros que no tienen concesiones no podrán trabajar en siete ríos de La Paz y Beni. Un juez de Rurrenabaque, Edwin Pallete, concedió tutela a la Acción Popular interpuesta por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y determinó la paralización de actividades mineras ilegales en los ríos Beni, Madre de Dios, Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje, afluentes en los que se explota oro. El magistrado consideró que no se respetó el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

– Tarabuco festeja al ritmo de los Pujllay

Este domingo se lleva a cabo el Gran Pukara Pujllay, evento reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Pujllay de Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca, se celebra cada tercer domingo de marzo, con lo que el departamento cierra las actividades del carnaval. El pasante del Pujllay de este año es el gobernador Damián Condori. El presidente Luis Arce declinó su asistencia a este encuentro, que tendrá lugar en ese municipio “debido a la necesidad de atender las emergencias y alertas climatológicas”. La ministra de Culturas, Esperanza Guevara, lo representará.