Alcaldía de Tarija desvincula a funcionario tras denuncias de corrupción

A través de redes se denunció que el trabajador municipal pedía «coimas» a emprendedores tarijeños.

Fuente: El País

Tras la difusión de audios en redes sociales que denuncian presuntas prácticas corruptas, la Alcaldía de Tarija ha tomado la decisión de desvincular a un funcionario público, según anunció Fernando Martínez, director de comunicación del municipio.

Martínez explicó que, si bien el nombre del ex funcionario involucrado es de conocimiento público, la alcaldía ha optado por no revelarlo para preservar su dignidad y respetar el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, confirmó que este individuo ya no forma parte del equipo municipal.

Los audios compartidos en redes sociales revelan presuntas solicitudes de sobornos por parte de Grover Martínez, quien aparentemente desempeñaba funciones como recaudador y cobrador de la Secretaría de Movilidad Urbana.

En detalle, en los audios se evidencia que Martínez exigió inicialmente el pago de 1000 bolivianos para asegurar que el carro de un emprendedor pudiera operar sin problemas ni molestias por parte del municipio. Además, se menciona que ya había cobrado 1300 bolivianos y exigía otros 1000 más, afirmando que el secretario cobraba entre 5 a 6 mil bolivianos por estos permisos, y que él, como amigo, estaba ofreciendo una rebaja en la tarifa.

También se escucha que pide al emprendedor invitarle unas hamburguesas como muestra de gratitud por su ayuda. En una segunda parte de los audios, el intermediario de estas transacciones identificado presuntamente como Grover Martínez reclama a la madre del emprendedor por haberlo grabado y entregado los audios al presidente del barrio, expresando su preocupación por las posibles repercusiones en su trabajo.