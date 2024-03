Fuente: https://www.la-razon.com

Tras la intensa lluvia del viernes, la Alcaldía de La Paz informó que encontró el cadáver de una persona en el río Achumani, que baja desde Huayllani por la crecida y desborde de esta cuenca.

En su reporte, el alcalde manifestó que personal edil encontró un cadáver a la altura del complejo del club The Strongest. “En el recorrido de las cuadrillas de funcionarios ediles y maquinaria para identificar daños. Y proceder a trabajos de reparación, a las 02 am, en inmediaciones del estadio del club atigrado, se encontró un cadáver. El cuerpo estaba atrapado en el enmallado del complejo The Strongest totalmente desnudo”.

Los barrios Huayllani y Achumani han sido azotados por una concentración de lluvia que se inició a las 22:00 del viernes en la cabecera de la cuenca. Y que afectó con el arrastre de miles de toneladas de lodo, piedras y cascajo”, reportó el alcalde paceño.

A las 02.00 am, el Grupo de Auxilio y Emergencia Municipal (GAEM) en su barrido de toda la cuenca encontró en el alambrado del complejo deportivo de Achumani el cuerpo del fallecido.

De acuerdo con los datos de la comuna, posiblemente el cuerpo de la persona, aún no identificada, pudo ser arrastrado mil metros desde la cabecera alta de la cuenca.

Por otro lado, la Alcaldía atiende con personal la zona Amor de Dios donde confluyen todos los ríos. “Más de 500 funcionarios del GAMLP trabajan intensamente en toda cuenca”, añadió el alcalde de La Paz.

Videos que circulan en redes sociales mostraban la angustia que pasaron los vecinos de la zona de Achumani por el desborde del río.

Con baldes, ollas y otros utensilios, las personas evacuaban el agua de sus viviendas a altas horas de la noche.

Las calles se inundaron y los conductores de vehículos tuvieron que hacer peripecias para evitar que el caudal se lleve a los motorizados.