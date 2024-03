Alcaldías de La Paz y El Alto intensificarán acciones para que la gente se empadrone en sus municipios

Piden a los habitantes que no se trasladen a otros municipios para evitar el recorte de ingresos que afectarán la generación de nuevas políticas públicas

Foto: AMUN

Boris Bueno Camacho / La Paz

Uno de los grandes problemas para los gobiernos municipales es la importante cantidad de personas que viven y trabajan en sus territorios; pero que, en la etapa censal se trasladan a sus lugares de origen aun cuando toda su actividad esté consolidada en otros municipios. Este aspecto fue uno de los que más reclamos tuvo después del censo 2012 porque las comunas se vieron afectadas en la redistribución económica y política.

En esta ocasión, las autoridades de La Paz y El Alto buscan evitar ese éxodo temporal en base a campañas de concienciación que giran en torno a la necesidad de que las personas se empadronen en el lugar donde están asentados de forma permanente, para que no afecten especialmente la distribución de recursos posterior que permitirá la generación de políticas municipales públicas.

Esta semana es crucial para evitar ese fenómeno, por lo cual, existirá una gran movilización edil en ambos territorios. En el caso de La Paz, las acciones estarán comandadas por el alcalde Iván Arias y se centrarán en dar a conocer el código censal 030, que es la boleta destinada para La Paz en el empadronamiento de este 23 de marzo de 2024. El objetivo es que la ciudadanía se cense en la ciudad y no así en otros municipios, tal como ocurrió el censo pasado.

El burgomaestre paceño indicó que toda esta semana, a partir de hoy, la alcaldía recorrerá diferentes barrios para que la gente se cense y conozca el código censal 030. “Vamos a estar toda esta semana en modo censo, me voy a poner la chaqueta de censista y vamos a ir por todos los barrios en las noches con perifoneo, pidiendo que la gente se quede, se cense y que abra la puerta a los censadores y realmente recuperemos La Paz”, señaló Arias.

El eslogan de ese municipio es ‘Amo La Paz, me quedo en La Paz, me censo en La Paz’, arenga que pretende evitar justamente esa ausencia temporal en el empadronamiento, para no afectar la ejecución de obras y servicios. “La gente tiene que ser consciente que cuando reclama desayuno escolar, mejores escuelas, vías asfaltadas, puentes, eso es producto de la población que tenemos, nos pasan una parte de la coparticipación, por eso es importante que el día del censo se queden y no se vayan”, explicó el edil.

Foto: GAMEA

En el caso de El Alto, la campaña denominada ‘Aquí vivo, aquí me censo’ tiene el mismo objetivo, evitar que el día del censo su población se empadrone en otros municipios. El gobierno insta a la gente a tomar conciencia con ideas fuerza sobre la importancia de empadronarse en ese municipio para su desarrollo de El Alto. Varios líderes de opinión, deportistas, actores y otros personajes reconocidos de esa urbe participan en esta agresiva campaña.

Además de ello, los equipos municipales son desplegados para tratar con diferentes actores sociales y productivos de El Alto, para generar alianzas con el fin de que sus afiliados reconozcan la importancia de empadronarse donde viven y trabajan. “Tu participación en el Censo de Vivienda Poblacional es muy importante para el desarrollo de El Alto”, es otra de las frases acuñadas en la campaña edil.

Uno de los propulsores de esta iniciativa es el secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares, quien se reúne con diferentes sectores sociales para lograr su adhesión a la causa. Este fin de semana se reunió con diferentes grupos gremiales para lograr este objetivo.

El servidor público recordó a los asistentes a una de las reuniones que, si no se censan en El Alto, renuncian voluntariamente a la mayor asignación de recursos económicos. “Ahora estamos con el sector de la familia gremial, a la cabeza de don Rodolfo Mancilla, de nuestra Central Obrera Regional de El Alto, capacitando, socializando a nuestra familia gremial. Ellos tienen un slogan: aquí vendo, aquí me censo”, sostuvo.

Rodolfo Mancilla, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, destacó a su sector que está comprometido con el objetivo de llegar al millón y medio de habitantes. “Son más de 400 personas de las directivas, aquí en el Multifuncional, recibiendo socialización. Aquí en la ciudad de El Alto vendo, vivo y debo censarme de manera obligatoria”, aseguró.

