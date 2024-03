Always Ready empata ante GV San José (1-1) y se complica en el Apertura

Los millonarios carecieron de juego ofensivo y no pudieron ante un rival que jugó con 10 desde el minuto 8

Fuente: La Razón

Always Ready careció de ideas ofensivas e igualó (1-1) ante GV San José, que jugó con 10 jugadores desde el minuto 8.

El cuadro millonario no encontró la fórmula para abrir el cerrojo defensivo del visitante, apeló más a vascular el balón y sin dar el pase profundo para romper la última línea del orureño.

El local comenzó con pie derecho porque a los 2 minutos se puso en ventaja con la definición del brasileño Wesley da Silva, luego de la asistencia de José Martines, la acción ofensiva surgió con el pase largo de Marco Salazar.

GV San José se quedó con un jugador menos seis minutos después por la expulsión del defensor Wallace Gomes, quien le propinó un pisotón a Moisés Paniagua (8’PT).

El panorama era favorable para la banda roja y había que esperar si tenía la capacidad para ampliar el resultado.

Empero, el lateral Saúl Torres sacó un gol de otro partido, ganó el balón en la salida de Always Ready y remató de media distancia al ángulo derecho de Alaín Baroja (15’PT).

El entrenador del representante alteño, Óscar Villegas, incluyó en el segundo tiempo a más de sus titulares que los reservó para el duelo del jueves ante Nacional en Montevideo, por la Copa Libertadores.

Los ingresos de José Carabalí, Adalid Terrazas y Darlinson Rodrigues no gravitaron en la ofensiva y no cambiaron el trámite del partido.

La visita se dedicó a defender con orden táctico y no sufrió porque el balón no le llegó al guardameta Rodrigo Banegas.

Always Ready suma tres unidades y es penúltimo del grupo C. Mientras que GV San José acumula dos unidades y no sale del sótano del grupo D.