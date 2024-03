Analista cuestiona el supuesto ‘cuoteo’ de las elecciones judiciales develado en un audio

Los senadores del ala ‘evista’ y ‘arcista’ supuestamente involucrados en la grabación son identificados como Miguel Rejas y Soledad Flores

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

En las pasadas horas se conoció un audio que devela una supuesta conversación entre el Senador Miguel Rejas y su colega Soledad Flores; el primero preside la Comisión de Constitución del Senado, encargada del proceso de habilitación, calificación y revisión de documentos de los postulantes a las elecciones del Poder Judicial; y la segunda es parte de esa instancia camaral. El tema: el supuesto favorecimiento a candidatos para las elecciones judiciales.

Lo singular de este audio filtrado es que, si bien ambos legisladores son del Movimiento al Sócialismo (MAS), Rejas pertenece al ala dura de ese partido que responde a Evo Morales; en tanto, Flores está alineada con la facción que apoya al presidente Luis Arce; es decir, son adversarios políticos porque sus líderes se disputan el control del partido azul.

Pero, en la grabación ambas personas hablan con mucha confianza y sin recelos quedan en ayudarse mutuamente. Flores le dice: “Cualquier candidato que tengas empezá a mandármelo, te voy a pasar el número de los 2 compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina, todo; con confianza, Miguel, por fa ¿ya?”; a lo que Rejas responde: “Que no me graben”, frase que es respondida con una risa.

La asambleísta continúa: “No, no, no; les van a quitar el celular a todos, a ti, a todos; ellos se van a encargar de quitarles todo, ellos van a estar contigo en la reunión, no tengas pena, ya después, si quieres, te sientas a solas, les dices también me quiero sentar a solas, no hay problema se van a salir; pero antes te van a presentar, porque ellos están dentro del equipo, ¿no ve? Ya, en eso quedamos. Listo, listo, chau”, se despide.

Foto: captura pantalla

Para el analista político Luis Alberto Ruiz este audio devela un hecho vergonzoso porque el presunto acto de corrupción llega a las más altas esferas de la Comisión mixta de Constitución; instancia llamada a revisar, calificar y habilitar a los candidatos, y muestra que se promovieron reuniones con ciertos candidatos para que sean favorecidos durante el proceso de las elecciones judiciales.

“Mientras su mismo jefe bloqueaba el país y decía ‘queremos cambiar autoridades’, ¿para esto querían cambiar las autoridades? ¿Para que ustedes vayan a negociar y entren sus compañeros? Porque dice ‘los compañeros’, ¿compañeros de qué? De Creemos, compañeros de su partido, compañeros de sindicato, ¿compañeros de qué?”, cuestionó.

El analista se dirigió a los miembros de la comisión y les recordó que el audio confirma que, mientras unos calificaban los méritos de los postulantes, otros se dedicaban a negociar el pase a las siguientes fases. “Por algunas informaciones que llegamos a tener se trataría de la senadora Soledad Flores, que es una parlamentaria por el departamento de Santa Cruz”, señaló.

Ruiz puntualizó que los asambleístas registrados en la grabación incurrieron en delitos penales, por lo que conminó a la fiscalía de La Paz actuar de oficio y convocar a ambos para que rindan sus declaraciones; además, deslizó que no serían los únicos implicados en este caso, ‘inclusive este megaescándalo llegaría a la presidencia del Senado”.

Foto: captura pantalla

El constitucionalista advirtió que ahora el proceso de las elecciones judiciales corre el gran riesgo de ser anulado, porque los candidatos inhabilitados pueden presentar un recurso en ese sentido por sentirse afectados en sus derechos y cuestionar las acciones de quienes tenían la misión de garantizar la transparencia en todas sus etapas.

“Estos dos señores lo que están logrando en este momento es que, posiblemente, las elecciones judiciales, o por lo menos esta convocatoria, se venga abajo. Queremos un cambio en la justicia; pero, cómo la vamos a buscar con candidatos que buscan parlamentarios que les dicen ‘no me grabes, no te voy a grabar, pero hazme pasar a la próxima etapa’ ¿Había dinero de por medio? ¿Había compromisos políticos de por medio?”, cuestionó