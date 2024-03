Arce atrae a distanciados del MAS y desliza proyecto de poder popular

El arcismo marcha en pos de formar un “pacto de unidad urbano” y ya tiene seis ciudades aglutinadas. Román Loayza, uno de los históricos del MAS que había sido relegado, llegó hasta la plaza San Francisco en La Paz

Marco Antonio Chuquimia.

Fuente: El Deber

La celebración del aniversario del MAS reunió al Presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales durante tres años. Este 2024 las pugnas ganaron y cada uno organizó su propio evento; en La Paz el jefe de Estado logró lo que nunca pudo Morales, la reconciliación con los fundadores de su partido, quienes llegaron como invitados. Pero Arce fue un poco más allá y mostró la perspectiva de un nuevo partido con el “poder popular”.

“Un deseo importante nuestro es ir más allá, e ir más allá significa ir construyendo el poder popular en nuestro país, el poder popular en los barrios, el poder popular en las ciudades, en el campo y en las universidades, porque el pueblo organizado, el pueblo unido es el verdadero poder de un pueblo, ese es el camino por el que hay que avanzar, no podemos quedarnos acá” arengó el Presidente en su discurso de circunstancia.

El MAS- ala arcista convocó a militantes y funcionarios públicos a celebrar los 29 años de creación de esta fuerza política sin la presencia de Evo Morales que es el jefe del partido reconocido por sus estatutos y por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los arcistas celebraron en La Paz; Morales lo hará este sábado en Santa Cruz.

Pacto urbano

El denominado “poder popular” que tiene características en países socialistas se aplica de distinto modo en Bolivia. Según la explicación de uno de los dirigentes que asistió al evento en La Paz, el poder popular que planteó el Presidente en realidad es la base política que busca el arcismo para tener solidez en las elecciones y es conocida dentro del gobierno como el “pacto de unidad urbano” en equivalencia al pacto de unidad de los grupos que apoyan al Gobierno.

Este “pacto de unidad urbano” estaría conformado por transportistas, gremiales y juntas vecinales y detalló que ya hay cuatro, en Tarija, Sucre, Beni y Cochabamba, además del denominado “bloque oriente” de Santa Cruz. De ese modo, tendría equilibrio en las ciudades y en el campo.

En la ciudad de El Alto, Arce logró la alianza con la alcaldesa Eva Copa, quien asiste a todos los eventos que prepara el Gobierno y tiene respaldo de las mismas organizaciones, transportistas, gremiales y juntas vecinales.

La silla

El vicepresidente David Choquehuanca aprovechó el discurso para seguir lanzando críticas hacia Evo Morales y dijo que esta fuerza política fue creada para eliminar la dedocracia, en directa alusión al jefe político. En 2020 las organizaciones eligieron a Choquehuanca como candidato presidencial y Evo Morales dispuso que sea Luis Arce.

“En este momento, se pretende dividir al MAS, se pretende confrontar entre masistas y nuestros pueblos ya están cansados de las peleas internas y de la confrontación. Estamos cansados porque nuestros pueblos saben que el único ganador de la división es la pobreza, hagamos uso de lo aprendido en todo ese proceso y apostemos al acercamiento, a la unidad; para esto necesitamos líderes apegados a la verdad, que amen a su pueblo y no a la silla, que piensen en su pueblo, no en la silla”, arengó a militantes y funcionarios reunidos en la plaza San Francisco de La Paz.

Re-unidos

Precisamente, uno de los dirigentes fundadores y desplazado por Evo Morales, Román Loayza, acudió al evento en compañía de otros dirigentes que se habían alejado del masismo y reclamaban la sigla. Estaban, Félix Santos fundador del IPSP, Isabel Ortega fundadora de las mujeres bartolinas y Julia Ramos, dirigente tarijeña desplazada por el evismo.

Desde 2017, Morales lanzó invitaciones de reconciliación a los veteranos dirigentes fundadores, lo hizo a través de terceros y de manera directa, sin embargo, no tuvo éxito. Este jueves aparecieron en la testera y Loayza acusó a Morales de adueñarse de la sigla.

“Con Conalcam se ha formado el comandante Evo desde ahí es comandante de las seis federaciones, comandante del gobierno, no hemos fundado el instrumento para que se sirvan del pueblo; si yo estoy aquí firme es porque no he sido ch’itaco (adulador) no tengo cola, señor Presidente con el nuevo Órgano Judicial hay que meter a todos los sinvergüenzas a la reja (cárcel)”, lanzó Loayza.

Fuente: El Deber