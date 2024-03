Arce expresa condolencias por fallecimiento de la madre de exministra Orellana

El presidente Luis Arce expresó su sentido pésame a la exministra de Culturas, Sabina Orellana, quien en las últimas horas perdió a su madre Damiana Cruz.

“Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la hermana Sabina Orellana, exministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, por el sensible fallecimiento de su madre, Damiana Cruz. Acompañamos a su familia y seres queridos en estos momentos de profundo pesar. Q.E.P.D.”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Por su parte, la exministra de Culturas agradeció a su madre por su acompañamiento en las luchas sociales y por los valores que inculcó en ella.

“Mamita Damiana gracias por darme la vida, por haberme enseñado los buenos valores, me acompañaste siempre en mis luchas que tuve como líder de mi pueblo, siempre estabas presente para darme buenos consejos cuando era diputada, cuando era directora en la Gobernación de Cochabamba, y por último como ministra”, escribió Orellana en sus redes sociales.

Asimismo, lamentó no estar a su lado por el trabajo que tenía; sin embargo, remarcó que siempre estará en su corazón.

“Nos dejas un vacío que nadie podrá llenar, perdón mamá por no haber estado a tu lado en los momentos que me necesitabas, mamá Damiana siempre estarás en mi corazón y en mi pensamiento, mamá hoy me dejas sola, mamita Damiana que nuestro padre Dios te reciba en el santo cielo”, añadió.

