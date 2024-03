Fuente: Unitel

En las horas precedentes circuló el audio sobre un supuesto ‘cuoteo‘ en el proceso de selección de postulantes a las elecciones judiciales. El presidente Luis Arce pidió una investigación sobre este caso, aunque según también pudo ser manipulado por la tecnología.

Sin embargo, consideró que se trata de un plan para “dañar” el proceso e inclusive aludió a la tecnología y deslizó una posible manipulación.

En ese marco, pidió a los bolivianos respaldar el trabajo que encara las comisiones mixtas de Justicia y Constitución de la Asamblea Legislativa.

“No adelanto criterios porque la tecnología ha avanzado tanto que hasta a mí me hacen hablar en varios programas de televisión”, matizó.

En su criterio, “es mejor hacer una investigación exhaustiva para poder informar adecuadamente a la población, está claro que el objetivo es dañar la imagen de todo lo que está haciendo en la Asamblea, un esfuerzo que hay que ponderar”.

En ese contexto, destacó el acuerdo que se alcanzó en la comisión bicameral para allanar la ley y, por ende, las elecciones judiciales que aún no tiene fecha.

Audios

La red DTV publicó un audio en el que se escucha decir a una supuesta persona con voz de mujer: “Cualquier candidato que tengas, empezá a mandármelo, voy a pasar el número de los dos compañeros para que te llamen, para que preparen la oficina y todo. Y con confianza, Miguel, por fa (por favor), ¿ya?”.

Luego, una supuesta voz de hombre responde: “Ya, pero que no me graben”.

Acto seguido, la primera persona señala: “No, no, no. Les van a quitar el celular a todos, a ti, a todos”. Luego añade: “No tengas pena, después si quieres te sientas a solas, les dices ‘me quiero sentar a solas’, no hay problema”.

Según la denuncia, esta charla que fue atribuida a dos senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS): el ‘evista’ Miguel Rejas y la ‘arcista’ Soledad Flores.

Descargo

Rejas, quien preside la Comisión Mixta de Justicia Plural que se encarga de la preselección de postulantes a las elecciones judiciales, se refirió al tema la tarde de este martes en una declaración de prensa en la que no respondió preguntas.

“Afirmó y desconozco el origen de los audios que circulan malintencionadamente en las redes sociales, por lo que lamento que con fines políticos se pretenda defenestrar este proceso de preselección de los postulantes al Órgano Judicial”, señaló al limitarse a leer un pronunciamiento.

En criterio de Arce, el proceso de selección de candidatos judiciales y sus comicios son “el único camino constitucional que nos lleva a resolver este problema que ha surgido y, por lo tanto, queda claro que merece todo el apoyo de la toda población para que eso se concretice en algo que vaya a resolver este problema”.

“Por lo tanto, esperamos el esclarecimiento lo más antes posible de este denuncia”, urgió.