Atracan a mano armada y a plena luz del día a un librecambista en Yacuiba

La Policía en Yacuiba realiza operativos para dar con el paradero de los atracadores.

Fuente: Red Uno

Tarija, Bolivia.-

Un atraco a mano armada se registró durante la mañana de este lunes en Yacuiba, Tarija, un librecambista fue encañonado con un arma de fuego y se llevaron aproximadamente 35 millones de pesos argentinos, equivalentes a más de 280 mil bolivianos.

La víctima, un hombre adulto, relató los momentos de pánico que sintió cuando fue interceptado por un vehículo mientras se dirigía a su fuente de trabajo.

“Un automóvil negro se me ha cruzado delante de mí, y con arma de fuego vino y me interceptó, se llevó aproximadamente 35 millones de pesos argentinos, era en un automóvil negro, dos personas estaban en el auto, el que manejaba y el que me apuntó”, dice el hombre que fue víctima de robo.