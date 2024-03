Beni: Asambleístas inspeccionan y denuncian abandono de la Gobernación al centro «Chetequije»

PETICIÓN DE INFORME. Se procederá a extender una Petición de Informe Oral de comunicación a la Gobernación del Beni para obtener información sobre las causantes de la falta de atención a este centro.

En el marco de un seguimiento exhaustivo como parte del trabajo de control social de la Asamblea Legislativa Departamental hacia la Gobernación del Beni, las asambleístas Mónica Núñez Vela y Bolivia Vaca, realizaron una inspección «In Situ» al Centro de Educación Integral para menores y adolescentes «Chetequije».

«Realmente nos dio mucha pena porque la infraestructura está en pésimas condiciones, no tienen agua, no tienen ducha, la comida no es la recomendada y los sanitarios dejan mucho que desear», acotó Núñez Vela.

De igual forma, mencionó que se procederá a extender una Petición de Informe Oral (PIO) de comunicación a la Gobernación del Beni para obtener información sobre las causantes de la falta de atención a este centro.

Por otro lado, una responsable del centro indicó verse sorprendida por el proceder de las autoridades de la Asamblea Departamental que hicieron un espectáculo que alteró a los niños y adolescentes con discapacidad.

«Prácticamente ha sido sorpresa este show, nos sorprende el show, aclarar que dentro de nuestro POA 2024 se prevé la construcción de este centro para esta gestión», acotó una representante del centro.

Por ello el Servicio de Gestión Social (SEDEGES) interpondrá acciones penales en contra de quienes vulneraron y allanaron el Centro Chetequije. Señalan que no midieron consecuencias vulnerando la protección al derecho que tienen los adolescentes acogidos en dicho centro, poniendo en riesgo la integridad emocional y biosicosocial de los jóvenes internos.

Por su parte, el delegado defensorial del Beni, Alberto Condori, pidió salvaguardar el derecho de los niños y dar las condiciones pertinentes.

Consideran “inhumana” situación en el centro de acogida de la Gobernación

INSPECCIÓN. La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Rosmery Michel, aseguró que se pudo constatar el estado inconveniente en que se encuentra ese centro en cuanto a su infraestructura y atención de los niños.

Autoridades municipales de Trinidad, tras una inspección el miércoles al recibir una denuncia anónima, consideraron como “inhumana” la situación que atraviesan menores en el Centro Educativo Integral “Chetequije” que depende del Servicio Departamental de Gestión Social.

La directora municipal de Gestión Social, María Edith Chávez, dijo que se constituyeron en ese lugar a raíz de esa denuncia, pero pese a la lluvia no los dejaban ingresar para realizar la verificación correspondiente.

“Hemos visto que los niños sufren por falta de alimentación, de salud porque los médicos no están ahí”, manifestó junto a sus colaboradoras.

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Rosmery Michel, aseguró que se pudo constatar el estado inconveniente en que se encuentra ese centro en cuanto a su infraestructura y atención de los niños.

Asimismo, se constató la existencia de un cuarto cerrado que aparentemente funciona como calabozo porque cumple las condiciones, incluso tiene un baño en estado deplorable.

“Es algo inhumano como los están teniendo, llamamos a la reflexión y como defensoría vamos a actuar conforme a las normas legales”, aseguró.

La jefa municipal de Inclusión, Wendy Justiniano, dijo que ese centro alberga 10 niños de los cuales cinco tienen capacidades diferentes, por tanto, necesitan una atención especial, ya que uno de ellos se encontraba en sillas de ruedas y al parecer había sufrido una caída.

Al respecto la primera dama del departamento, Natushka Lorena Morón, denunció que hubo un allanamiento a esos ambientes y se vulneró los derechos de los niños en un afán de hacer show mediático para perjudicar a su esposo, el gobernador Alejandro Unzueta.