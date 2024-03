Camacho exige a Arce medidas para mejorar la economía

Luego de conocerse el cambio de cinco ministros del gabinete del Gobierno nacional, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envió un mensaje al presidente del Estado, Luis Arce, exigiendo medidas concretas para mejorar la economía de los bolivianos, en vez de “maquillajes” en el Ejecutivo.

Fuente: Prensa Creemos

“La crisis avanza y Luis Arce cambió a 5 ministros. ¿Creerá que cambiando a la ministra de Culturas va a ayudar a salir de la crisis? Lo que está dañando a Bolivia es el modelo masista que afecta la inversión, al empleado y a los productores”, señala Camacho a través de un mensaje en sus redes sociales.

El gobernador cruceño enfatiza que “lo que Bolivia necesita no es un maquillaje en el gabinete, sino que (Luis Arce) tome medidas importantes para mejorar la economía, que deje de apoyar el golpe judicial, que no avasalle a la Asamblea Legislativa y que no persiga a los bolivianos que queremos democracia y libertad”.