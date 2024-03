Camacho ya fue notificado sobre su traslado a Santa Cruz y la logística se mantiene en reserva, según su abogado

“El traslado se tiene que dar sí o sí. Lo que no sabemos es si va a utilizar un vuelo comercial o una aeronave militar o una aeronave de la Policía como ocurrió el 28 de diciembre del año 2022 cuando se procedió al secuestro del gobernador. En este entendido no hemos querido ingresar a mayores detalles justamente para no perjudicar el trabajo Régimen Penitenciario”, exteriorizó el abogado.

Como antecedente, se conoce que el Tribunal de Sentencia N°8 de Santa Cruz ordenó a las autoridades del penal de Chonchocoro para que Camacho sea trasladado a Santa Cruz y puesto en custodia de la dirección del penal de Palmasola un día antes del juicio al que se debe enfrentar el gobernador.

Más allá del arribo de la autoridad, Martín Camacho advirtió que debe respetarse la hora de inicio de juicio para que no exista una suspensión o no exista una dilación, entendiendo que se deben o que se tienen programadas audiencias consecutivas de parte del tribunal responsable de la audiencia.