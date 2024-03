Cancillería rechaza declaración de Lacalle sobre el narcotráfico y llama al embajador de Uruguay para pedir aclaraciones

”El tema del financiamiento y los dueños reales de la droga no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo. Los grandes, los ‘peces gordos’ estarán en Colombia, Paraguay, Bolivia, Europa”, afirmó Lacalle en una entrevista con el Canal 4 de Uruguay.

“Ante esta situación, en fecha 7 de marzo de 2024, la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, convocó al Embajador de la República Oriental del Uruguay, Fernando Daniel Alejandro Marr Merello, a fin de solicitar la aclaración del Gobierno uruguayo, en el marco de las relaciones bilaterales de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos y de buena vecindad que caracterizan a nuestros países”, reseña el comunicado.

Asimismo, hace un llamado al vecino país a unirse a la propuesta de Bolivia de regionalizar la lucha contra el narcotráfico.