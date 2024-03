Caos y anarquía: asalto coordinado de bandas contra edificios gubernamentales en Haití

Fuente: https://actualidad.rt.com

Continúan las tensiones entre las autoridades y grupos armados criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde durante la noche de este viernes se registraron repetidos tiroteos cerca del Palacio Nacional.

De acuerdo con medios locales, las bandas al margen de la ley intentan a toda costa tomar el control de varias unidades de la Policía Nacional, entre ellas la comisaría de la ciudad y la Unidad Departamental de Aplicación de la Ley (Udmo).

Testigos en la zona afirman que se han producido intensos y prolongados intercambios de disparos entre ambos bandos. Desde la Policía han dado orden a sus agentes, que intentan repeler los ataques, de impedir que las bandas tomen el control de dichos espacios.

Por su parte, y de acuerdo con fuentes periodísticas, el Ministerio del Interior haitiano se encuentra en llamas como resultado de un incendio provocado por criminales que buscan hacerse con el Tribunal Supremo. Anteriormente, desde uno de los grupos armados que ha desatado la violencia en el país, expresaron su intención de «controlar el poder político en Haití».

Ataques rápidos y coordinados

Una fuente citada por el canal ABC News asegura que estos acontecimientos forman parte de un asalto coordinado dirigido a múltiples edificios gubernamentales, en el que, con rapidez, diferentes grupos atacaron simultáneamente.

Se escucharon disparos y explosiones, a la vez que cientos de personas huyeron de la zona mientras las pandillas libraban una lucha contra la Policía. «No está claro si los combates terminaron por la noche o si las pandillas simplemente se están reagrupando», afirma el medio.

Por otro lado, se informó que el aeropuerto internacional de Haití continúa en manos de las pandillas. Una imagen compartida en redes sociales muestra cómo han sido dañadas las barreras de concreto de su perímetro.

Gutwrenchung photos from the PAP airport tonight-gangs have cut holes in the airport perimeters to breach the secure zone….commercial aircraft had been cancelled for another week – now we ask when they will be able to return?Or parolees leave? @Jacquiecharles @seejeanty @juno7 pic.twitter.com/5fbzqPtLgw

— Tammy Rae (@McGill_HoytLaw) March 9, 2024