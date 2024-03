Carlos Lampe es la gran ausencia en la convocatoria de Bolivia

Carlos Emilio Lampe, arquero indiscutible de la selección nacional hasta las pasadas eliminatorias, es el gran ausente en la convocatoria del DT Antonio Carlos Zago, para los amistosos ante Argelia y Andorra a jugarse el 22 y 25 de este mes. Su no presencia genera noticia ya que desde el 2015 fue el dueño absoluto del arco nacional.

Lampe no atraviesa un buen momento, es más, no fue titular en Bolívar ya que Desábato atajó en el último clásico ante The Stongest. Los arqueros para Zago para estos amistosos son Guillermo Viscarra, David Akologo y Braulio Uraezaña, los tres, en gran momento y que tienen grandes posibilidades incluso de llegar a la Copa América en junio.