Caso Terrorismo: Alejandro Melgar gana demanda al Estado uruguayo que debe indemnizarlo con $us 230.000

El boliviano Alejandro Melgar , investigado dentro del extinto caso ‘Terrorismo’, le ganó una demanda al Estado uruguayo, que según el último dictamen judicial deberá pagarle $us 230.000 por los 1.351 días que estuvo preso en una cárcel de ese país, a la espera de una extradición hacia Bolivia que fue denegada.

“El Estado uruguayo no puede excusarse en la colaboración penal internacional para no reparar el daño causado a un sujeto que durante años estuvo privado de libertad”, reza la sentencia del juez Gabriel Ohanián.

La determinación remarca que los “daños y perjuicios” sufridos por Melgar fueron causados por funcionarios públicos. Señaló que una de las irregularidades denuncias es que fue “sometido a medidas de restricción ambulatoria entre el 5 de enero de 2016 y el 26 de setiembre de 2017”.

Melgar dijo a El País que la sentencia es “tibia” y de que fue víctima de un acuerdo político entre los gobiernos de Bolivia y Uruguay, remarcando que no busca un fin económico, además señala que el Ministerio del Interior no puede pagar una vida que daño y que no era requerido por la Interpol.

Recordó que su vía crucis comenzó el 23 de abril de 2012 cuando fue detenido y conducido hacia Cárcel Central. Allí fue alojado con presos comunes, mientras era investigado por pertenecer a una supuesta red con fines separatistas de departamento cruceño, en donde también fueron acusados líderes cívicos y políticos de Santa Cruz.

Melgar nació en Bolivia y es ciudadano natural de Uruguay por parte materna. Hoy se encuentra radicado en el Estado de Florida, en Estados Unidos, donde ejerce su profesión de abogado y es profesor en la Facultad de Derecho, según el reporte.