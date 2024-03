Fuente: UNITEL

Un hombre, que fue censista voluntario contó que su madre falleció y él no pudo despedirse. El hombre entre sollozos señaló que acaba de terminar de cumplir con su trabajo en el Censo de Población y Vivienda y lo llamaron para informarle que su mamá falleció.

“No pude despedirme, no puede ir con mi mamá, (porque) he cumplido con el censo”, dijo.

En Bolivia él sábado 23 de marzo se realizó el Censo de Población y Vivienda, por lo que en cada departamento regía un auto de buen gobierno por lo que esa jornada estaba prohibido circular en el país. Esto también dificultó la circulación del censista.

“Perdóname por no haber llegado”, dice el hombre desconsolado mientras camina por la calle.