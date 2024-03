Censo: INE descarta censar nuevamente a zonas que protestan y pide a la población levantar medidas

Quisberth señaló que ambas zonas ya fueron censadas y los códigos a los que se refieren no establecen pertenencia. “No existe la figura de volver a censar. La población del lugar cree que se trata de un tema de elecciones municipales o presidencial, pero no es así. El tema de códigos no va a definir pertenencia. Si quieren quemar las cajas para que se haga otro censo, no va a haber otro censo, los únicos perjudicados son los mismos que protestan”, sostuvo.

La autoridad remarcó que previo al Censo se realizó una reunión en la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) en la que se emitió una resolución en la que se estableció que hasta el 15 de abril las comunidades en conflicto deben de entregar la documentación de respaldo sobre a qué municipio pertenecen.

“No es competencia ni tuición del INE para decir si corresponde a un municipio u otro”, insistió.

Detalló que cuando hay un problema a nivel municipal se debe acudir a las gobernaciones mientras que cuando son temas departamentales se debe acudir al Viceministerio de Autonomías.

“Nosotros no vamos a definir pertenencia y prácticamente un código no les va a definir si son para a o para b. Este tema se debe hacer con las autoridades departamentales y nacionales, según lo que corresponda”, sostuvo.