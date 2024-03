Ceramistas bolivianos llevan el arte nacional a encuentro internacional en Virginia-EEUU

Un grupo selecto de ceramistas nacionales, incluido un orureño, viajará a EE.UU. para participar en un evento artístico que reúne talentos de todo el mundo.

Fuente: https://lapatria.bo

Con el objetivo de promover el arte boliviano a nivel mundial, un selecto grupo de ceramistas nacionales, incluyendo un talentoso artista de Oruro, se dirigirá a Richmond, Virginia, en Estados Unidos, para participar en un encuentro artístico internacional que se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo. Este evento contará con la participación de talentos de todo el mundo.

El ceramista escultor Basilio Roque reveló que Marilu Tejero, una reconocida artista graduada del Colegio Alemán de Oruro, fue quien logró establecer el contacto para que los artistas bolivianos asistan a este evento. Tejero ha sido miembro del National Council on Education for the Ceramic Arts (Nceca) durante varios años, institución encargada de organizar este encuentro anualmente.

Un total de ocho ceramistas bolivianos participarán en este encuentro internacional

En total, ocho ceramistas bolivianos tendrán la oportunidad de asistir a este importante encuentro internacional, en el cual participarán más de 5.000 talentos de otros países. Entre los participantes se encuentran Marilu Tejero, Isabel Garrón, Patricia Palza, Zulma Barrientos, Martina Noriega, Eve Valdez, Ro Illanes y Basilio, quien será el único representante de Oruro en este selecto grupo de invitados.

Intercambio de culturas y técnicas artísticas durante el evento

El encuentro ofrecerá la oportunidad de realizar visitas a museos y demostraciones de talleres, lo que permitirá a los artistas de todo el mundo interactuar e intercambiar culturas y técnicas propias de su rubro artístico. En el caso de los ceramistas bolivianos, cada uno llevará consigo una pieza de cerámica representativa de su departamento, las cuales serán donadas a un museo para su exposición.

Basilio Roque compartirá su experiencia con sus alumnos y la comunidad artística de Oruro

Basilio Roque, el ceramista orureño, expresó su gratitud por la oportunidad de participar en este encuentro internacional y mencionó que, a pesar de que a veces los artistas no son valorados como maestros en su propia tierra, él se esfuerza por representar a Oruro y a Bolivia, mostrando el talento que refleja su cultura. Una vez que regrese, compartirá toda la experiencia y los conocimientos adquiridos durante el evento con sus alumnos en el Instituto de Formación Artística de Bellas Artes Oruro, así como con la Asociación Nacional de Artistas Plásticos de Oruro.