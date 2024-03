Choquehuanca rechaza tratar leyes 073 y 075 en el pleno del Legislativo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Leyes antiprórroga no ingresarán al pleno del Legislativo; Choquehuanca rechazó pedido del Senado; Evo a Lucho Arce: ‘debería ser candidato de la derecha y así nos vemos en cancha’; y Hotel Las Américas: Gobierno no logra acuerdo con demandantes, familia de Dwyer pide $us 2 millones de indemnización. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Leyes antiprórroga no ingresarán al pleno del Legislativo; Choquehuanca rechazó pedido del Senado

Los proyectos de ley sobre la prórroga de mandato de los magistrados y la suspensión de plazos procesales en la justicia no serán tratados en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como solicitó la Cámara de Senadores. Así lo determinó su presidente nato de este órgano del Estado, David Choquehuanca. El vicepresidente rechazó la declaración camaral que el Senado aprobó el pasado miércoles y en la que exhorta a convocar al pleno para tratar los proyectos de Ley 073 y 075, al cumplirse 30 días sin pronunciamiento de Diputados como cámara revisora.

– El presidente Arce destaca que cada año hay más mujeres profesionales en el país

Al recordar el Día Internacional de la Mujer, el presidente Luis Arce destacó este viernes la reducción de la tasa de abandono escolar y que más féminas se hayan graduado en universidades durante los últimos años. Durante un Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales, el mandatario informó que la tasa de titulación de mujeres en las universidades subió del 9%, el año 2006; en 2019, llegó al 17% y en 2022 al 23,5%. “ Esto seguramente va a repercutir en la composición paulatina de los profesionales en nuestro país, donde antes predominaban los varones”, afirmó Arce.

– Andrónico y Huaytari ponen fin a las «cartitas» y comprometen coordinar tratamiento de leyes

Los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, Andrónico Rodríguez e Israel Huaytari, respectivamente, acordaron este viernes poner fin a las “cartitas” y se comprometieron a coordinar el tratamiento de los proyectos de ley de créditos internacionales a favor del Órgano Ejecutivo y los de antiprórroga de magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional. De manera sorpresiva, ambas autoridades salieron en conferencia de prensa, con una actitud conciliadora después de enfrentamientos por los proyectos de ley de créditos internacionales y los de antiprórroga (075 y 073).

– Evo a Lucho Arce: ‘debería ser candidato de la derecha y así nos vemos en cancha’

El expresidente Evo Morales denunció que la iniciativa de realizar elecciones primarias abiertas forma parte de la arremetida contra su candidatura y, en ese marco, desafió a Luis Arce a que de una vez sea postulante de la derecha para verse en la arena electoral. “Todos contra Evo. Buscan por todo lado inhabilitarme ¿Por qué tanto miedo? En vez de primarias abiertas, de una vez, Lucho debería ser candidato de la derecha y así nos vemos en cancha”, publicó Morales en redes sociales. Con las primarias abiertas se permitiría votar a todo ciudadano para elegir a los binomios de cada frente político.

– Director de Chonchocoro a Camacho: No se puede informar día, hora y medios para su traslado a Santa Cruz

El traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, para afrontar su juicio por el caso Decretazo, continúa en puntos suspensivos. El gobernador del penal de Chonchocoro, Marco Gonzales, indicó que no puede brindar datos del cumplimiento de la orden judicial. Así lo señala un informe de Gonzales al director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, para que sea remitido a Camacho. Esto, ante la solicitud de información sobre su traslado a la capital oriental, donde el lunes, a las 13.30, comenzará el juicio oral contra su persona.

– Hotel Las Américas: Gobierno no logra acuerdo con demandantes; familia de Dwyer pide $us 2 millones de indemnización

El Gobierno no logró llegar a un acuerdo con los implicados en el caso del Hotel Las Américas por la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que uno de los demandantes, la familia del irlandés Michael Dwyer, demandó un pago de $us 2 millones, informó el procurador César Siles. Anunció en ese marco que el caso llegará a la Corte IDH y ya augura un fallo adverso. “Ese informe de fondo implica recomendaciones al Estado boliviano”, puntualizó. Siles señaló que solicitó “un plazo para poder cumplir estas recomendaciones”.

– Comisión de gobernación cruceña viajará a La Paz para hablar con autoridades de Gobierno por conflicto en Piso Firme

El asesor general de la gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Roca, informó este viernes que una comisión de esa entidad viajará la siguiente semana hasta la ciudad de La Paz, con el fin de reunirse con autoridades de Gobierno y conversar sobre el conflicto de Piso Firme, población que se disputan con su par de Beni. “Se encontrará una solución, para que el censo de Población y Vivienda en estas dos comunidades de Bella Vista y Piso Firme sean censadas como siempre desde el año 1992, en 2002, 2012 y ahora en 2024 en el departamento de Santa Cruz”, señaló el asesor.

– La Guardia: Sentencian a 30 años de cárcel a sujeto que mató a su suegra y su cuñada

El Ministerio Público informó hoy que en audiencia de procedimiento abreviado se demostró con elementos suficiente que, Samuel Velasco Dávalos de 38 años de edad, es el autor del delito de Asesinato y Tentativa de Feminicidio, cometidos contra su suegra, cuñada y su esposa, el pasado 11 de febrero de 2024, en La Guardia, por ello, el Juzgado Primero Mixto, Civil-Comercial e Instrucción Penal de ese municipio determinó la sentencia de 30 años de cárcel, sin derecho al indulto, a cumplir en el penal de Palmasola. El sujeto aceptó su responsabilidad y solicitó a cogerse a un procedimiento abreviado.

– Hallan muertos a una mamá y a dos de sus hijos en la zona sur de La Paz

La tarde de este viernes se reportó un trágico hecho La Paz. Una madre y dos de sus hijos fueron hallados muertos en un domicilio en la zona sur de la capital paceña. Hay una adolescente que fue trasladada a un centro de salud. “Hay una fallecida, es la madre, y dos menores”, manifestó el coronel Juan Carlos Bazoalto. Se desconoce la edad de la madre; sin embargo, los niños fallecidos tienen 7 y 4 años, mientras que la adolescente sobreviviente tiene 13 años y fue traslada a un centro de salud de la zona sur de La Paz. De momento la Policía no descarta que se haya tratado de un infanticidio, seguido de suicidio.

– Hermano de Techo ‘e Paja cumplirá casi 30 años de cárcel por tráfico de drogas

Marco Antonio Roca Alí, alias ‘El Presi’, arribó a Santa Cruz, donde cumplirá una sentencia por tráfico de sustancias controladas. Fue extraditado desde Paraguay y pasado el mediodía de este viernes fue llevado hasta el penal de Palmasola. Es hermano de Jorge Roca Suárez, conocido como Techo ‘e Paja. Bolivia activó la alarma de Interpol y cumplió con los trámites para que Roca Alí sea extraditado a Santa Cruz desde Paraguay. La sentencia que alias ‘El Presi’ debe cumplir es por el delito de tráfico de sustancias controladas, con 29 años y seis meses en la cárcel de Palmasola, en la capital cruceña.