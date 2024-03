Cochabamba: Sujetos irrumpen en un negocio y atacan a las personas en el interior dejando al menos cuatro heridos

El hecho se registró en la zona sur de Cochabamba, donde este grupo de personas atacó con armas de fuego y bates.

Con bates y hasta un arma de fuego, estos sujetos agredieron a al menos cuatro personas, las cuales resultaron heridas.

“Directamente entraron a agredir, me dieron un batazo, dieron dos tiros con arma de fuego y luego de detuvieron y la Policía me trajo aquí a la Felcc, han destruido vehículos, una casa, me han hecho daño en mi rostro”, relató un herido a UNITEL.

Se conoce que estas personas habrían ingresado al negocio realizando disparos para amedrentar a los que se encontraban en el interior, posteriormente, empezado a atacar a cuatro varones que estaban comiendo.

Asimismo, estas mismas personas causaron destrozos en un inmueble ante la presencia de los propietarios varios testigos.

Ante la alarma, vecinos llamaron a la Policía, por lo que varios minutos después efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se hicieron presentes en el lugar donde procedieron a arrestar a seis personas y llevarlas hasta sus dependencias.

Por su parte, los cuatro lesionados fueron llevados a un centro médico para que sean atendidos, se conoce que entre estos, habría uno que tiene una herida de arma de fuego.

Una vez estabilizadas, estas personas acudieron hasta la Felcc para presentar la denuncia formal en contra de estos sujetos.