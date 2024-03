Comisión de Justicia Plural del Legislativo aún no acredita a la Veeduría Ciudadana

“Hasta hoy (viernes) no tenemos la acreditación en la comisión de Justicia Plural pese a que hemos cumplido los requisitos”, dijo la vocera de la OCD, Sandra Verduguez.

Comisión de Justicia Plural revisa los requisitos de los postulantes sin veeduría ciudadana. Foto: RRSS

La Comisión Mixta de Justicia Plural, que está a cargo de la selección de candidatos para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, hasta este viernes no acreditó a los integrantes de la Veeduría Ciudadana, pese a que, según la vocera de la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), Sandra Verduguez, se cumplieron todos los requisitos.

El lunes, la alianza de organizaciones de la sociedad civil entregó la solicitud de acreditación con la lista de veedores, luego se les pidió llevar fotografías con fondo blanco, las que también fueron entregadas.

Luego les indicaron que 13 personas eran demasiadas en la lista, pese a que el proceso de observación requiere una rotación por turnos, debido a que las sesiones son continuas y a veces hasta altas horas de la noche.

En cambio, la Comisión Mixta de Constitución, que está a cargo de seleccionar candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, acreditó de manera expedita a los integrantes de la Veeduría Ciudadana, quienes actualmente se encuentran haciendo seguimiento a la verificación de requisitos de los postulantes.

En declaraciones a Sumando Voces, Verduguez dijo que “hasta hoy no tenemos la acreditación en la comisión de justicia plural pese a que hemos cumplido los requisitos”.

De acuerdo a los estándares internacionales, uno de los principios para la selección de autoridades judiciales debe ser la transparencia y otro, la participación de la sociedad civil como veedora del proceso.

Verduguez afirma que la no acreditación perjudica a la Veeduría y demuestra que no hay una adecuada organización entre las comisiones, porque una permite la observación y la otra aún no entrega las credenciales.

Más allá del trámite de acreditación, la representante de las organizaciones de la sociedad civil indica que todavía no existen los mecanismos para que los aportes de la Veeduría de la sociedad civil se consideren efectivamente en el proceso.

Y una muestra de ello es que la Ley 1549 indica que las recomendaciones de la Veeduría internacional deben ser tomadas en cuenta para mejorar los procesos. En cambio, cuando se refiere a la Veeduría nacional indica que el informe se leerá en las comisiones para conocimiento de los asambleístas.

La OCD está integrada por la Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia, la Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos y la Red UNITAS, y forman parte de la iniciativa 24 organizaciones de la sociedad civil y 12 universidades mediante sus carreras y facultades de derecho y ciencias políticas del sistema público y privado.

Las comisiones de Constitución y de Justicia Plural deben concluir este viernes la etapa de revisión de requisitos para proceder luego a la calificación de los postulantes que aspiran a ser elegidos, por voto popular, como magistrados de las altas cortes de Bolivia.