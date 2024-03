¿Cómo saber si mi móvil me espía?

Seguramente ya has pasado por la situación en la que en el móvil comienza a aparecer información relacionada con la conversación que has tenido hace poco. La sensación de que el móvil nos espía es muy común, y aunque generalmente no se basa en nada real, hay algunas ocasiones en las que sí podría estar ocurriendo.

En este artículo te comento detalles sobre el tema, para que puedas dormir tranquilo.

¿Por qué tenemos la sensación de que nos espía nuestro móvil?

Cuando estamos hablando con alguien solemos hacerlo sobre temas que llevamos algún tiempo desarrollando. Es posible que hayamos realizado alguna búsqueda en Google sobre el tema, o que hayamos colgado algo en redes sociales, o puesto un comentario sobre el asunto en algún vídeo de youtube. Esas son las acciones que hacen que el móvil (el navegador, principalmente) conozca nuestros intereses, y acabe mostrando información relacionada con el tema, ya sea en forma de noticias recomendadas o en anuncios publicitarios.

Si te has olvidado que hiciste esa búsqueda, y has hablado con algún amigo sobre el tema, seguramente la sensación de que el móvil escuchó la conversación es la que perdura, pero en realidad lo que ocurrió fue algo más básico.

¿Qué puedo hacer para demostrar que mi móvil no me escucha?

Si aún tienes dudas sobre el tema, puedes hacer un experimento sencillo. Elige un tema nuevo, lejos de tu móvil, no hagas búsquedas sobre el asunto, simplemente anótalo en un papel. Después enciende el móvil, sin encender el asistente (no Google ni Siri), y comienza a hablar sobre el tema unos minutos. Hazlo durante unos tres días. Para elegir el tema, intenta que sea algo diferente a tu día a día. Si tienes mascota, no elijas un tema sobre animales, si se acercan las vacaciones, no elijas un tema sobre viajes… de esa forma evitaremos las coincidencias.

Verás que la publicidad no está orientada a lo que has hablado, pero si estás cerca de semana santa, y has elegido algo relacionado con viajes, es muy probable que haya anuncios sobre viajes, pero más por el tema de la fecha que por el tema de lo que has contado al móvil en voz alta.

Comento lo de «sin encender el asistente» porque estos asistentes sí pueden usar el contenido de nuestros mensajes para personalizar nuestra experiencia, ya sea con noticias o con anuncios, por lo que verificad que no lo tenéis encendido más tiempo de lo habitual.

Si aún tienes la mosca detrás de la oreja, siempre puedes apagar el micrófono del móvil. Recordad que hace algunos años se detectó un error en Siri que permitía capturar conversaciones fragmentadas de usuarios para «análisis de uso», pero ese error se arregló en su tiempo y en estos momentos no hay ningún frente abierto en ese sentido.

¿Qué puedo hacer si he conseguido demostrar que el móvil sí me escucha?

Si después de la prueba has demostrado que sí te escucha, es posible que tengas alguna app de origen sospechoso instalada en tu móvil. Verifica la lista de apps y los permisos que tienen activados, si una app de edición de fotos tiene el permiso de micrófono activado, sospecha, porque no es normal.

En el móvil también tenemos una lista de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Si alguna de ellas tiene acceso al micrófono, podría activarlo aunque no la estemos ejecutando.

En este vídeo os lo explico con más detalle.

Por cierto, si lo que estás preocupado es de que alguien espíe tu móvil, lee este artículo que os enlazo.