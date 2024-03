Concejal Rengel: ‘alcalde haga algo por esta ciudad que hoy día se arrepiente haber confiado en usted’

Fuente: erbol.com.bo

En medio de la noche, la lluvia y visiblemente acongojada, la concejal suplente oficialista María Rengel lanzó un clamoroso pedido al alcalde Iván Arias y los concejales de La Paz para que hagan algo por los vecinos de esta ciudad que son víctimas de la inundaciones y desastres por la época de lluvias.

A través de un video filmado en su vivienda ubicada en la calle 36 de Achumani, dijo que no es posible que, por mezquindades políticas entre alcalde y concejales, la ciudad siga sufriendo el abandono de sus autoridades.

Pidió a los concejales paceños a que, en vez de estar peleando, lleguen a acuerdos y hagan algo por esta ciudad. “Señor alcalde, haga algo por esta ciudad que ha votado por usted y que hoy día se arrepiente en el alma haber confiado en usted”, declaró en su mensaje.

Consultado sobre el particular, el concejal opositor Pierre Chain, sostuvo que es culpa del oficialismo que desde el inicio ha bloqueado una Ley de Fiscalización que hubiera permitido hacer un estricto seguimiento a la gestión del Ejecutivo Municipal en todas las áreas.

Recordó que el alcalde Arias no quiso promulgar la Ley de Fiscalización y pese ello, el Concejo promulgó una ley con la que fueron censurados varios secretarios por mayoría de votos, debido a su incapacidad de gestión demostradas en sendas peticiones de informe oral.

“El alcalde en vez de destituirlos, ha llorado por sus secretarios censurados y los ha ratificado en sus cargos, diciendo que son sus brazos derechos. Ahora los mismos censurados por incompetentes atienden la emergencia y solo llegan junto al alcalde para hacer recuento de daños cuando la desgracia ya ha pasado”, declaró.

Dijo que el alcalde Arias sigue incumpliendo la ley al ratificar a los censurados que no hacen bien su trabajo porque no son oriundos de la ciudad de La Paz y no conocen sus problemas para impulsar un plan de prevención con la debida anticipación.