Conflicto por créditos y prórroga pasa a manos del Senado y el pleno de la ALP

La pugna por la aprobación de créditos y leyes antiprórroga de magistrados se trasladóde la Cámara de Diputados al Senado y al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que deben convocar a sesión “lo antes posible”, según legisladores.

Fuente: lostiempos.com

Los “arcistas” piden que se trate primero los créditos en la Cámara Alta, pero los evistas y la oposición anticipan una nueva pelea para que se agende primero las normas contra la prórroga en la ALP.

El viernes, tras cuatro días de una sesión marcada por la violencia, la Cámara de Diputados suspendió la reunión, luego de aprobar cinco de siete créditos y sin entrar al debate de las leyes 073 y 075 que anulan la prórroga de magistrados y suspenden plazos procesales.

La sesión fue aplazada cuando el presidente de esa instancia, Israel Huayta (MAS arcista), dijo que su homólogo de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS evista) envió dos cartas al presidente de la ALP, David Choquehuanca, pidiendo que se trate en el Pleno las dos leyes antiprórroga, porque se cumplió el plazo de 30 días que Diputados tenía para su aprobación.

El diputado Andrés Flores (MAS – arcista) afirmó que la convocatoria a sesión del Senado está en manos de su presidente Andrónico Rodríguez (evista) y que una vez que se aprueben los créditos en esa instancia el pleno de la ALP debatirá las normas antiprórroga.

“Esperemos que el Senado apruebe inmediatamente estos créditos y posteriormente nosotros vamos a ver el tema del tratamiento de la 073 y 075 (leyes antiprórroga). Nos querían condicionar con la toma de la testera, ellos están en contra de cualquier proyecto”, dijo.

El jefe de bancada de CC Enrique Urquidi dijo que no aceptarán más “chantajes” y aseveró que no avanzará ningún crédito en el Senado si no se aprueban antes las leyes antiprórroga en el pleno de la ALP.

“Vamos a seguir luchando para que los usurpadores se vayan. Después de lo sucedido no vamos a aceptar condicionamientos, el MAS ha roto el acuerdo. No recibiremos chantajes ni negociación”, dijo el legislador.

Piden sesión del pleno de la ALP

Legisladores del “evismo” pidieron al presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, que no se “haga al loco” y convoque a sesión en la brevedad.

“Al vicepresidente que no se haga al loco (…) el vicepresidente tiene que actuar de manera inmediata para tratar la 073 y 075. Esperamos que esta vez no permita que haya movilizaciones”, dijo el diputado “evista”, Gualberto Arispe.

En el ampliado “evista” realizado ayer en Cuatro Cañadas, los sectores sociales advirtieron con retomar bloqueos.