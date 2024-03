Consejero de la Magistratura cuestionado por presuntamente pactar cargos se postula para el TSJ

Tras el escándalo, Molina renunció a la presidencia del Consejo de la Magistratura, pero continuó ejerciendo funciones como consejero.

Fuente: ANF

Marvin Molina, actual consejero de la Magistratura, presentó su candidatura para tener la posibilidad de ser elegido como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la próxima elección judicial; sin embargo, su prestigio fue afectado cuando se filtraron unos audios donde se escucha que aparentemente él pactó cargos en el Órgano Judicial para organizaciones sociales afines al Gobierno.

“Marvin Arsenio Molina Casanova presenta su postulación al Tribunal Supremo de Justicia, por el departamento de Potosí, vía tercera persona”, dice la publicación del Senado.

En 2022, Molina fue cuestionado por presuntamente pactar cargos del Órgano Judicial con legisladores y dirigentes afines al partido de Gobierno. La denuncia salió a raíz de un audio que se filtró donde se escucha al consejero alardear que ayudó a algunos dirigentes acomodando en cargos a personas recomendadas.

Tras el escándalo, Molina renunció a la presidencia del Consejo de la Magistratura, pero continuó ejerciendo funciones como consejero.

El mes pasado, en una entrevista en RTP, recordó que la Ley 025 y la Constitución marcan la imposibilidad de una repostulación en el mismo cargo, pero no dijo que optaría por buscar otro cargo en la siguiente elección judicial.

“Vamos a dejar una mejor institucionalidad. Constitucionalmente, yo no me puedo respotular al cargo y creo que es una de las cosas más sanas que tiene la ley y la sociedad boliviana, que es la alternancia que debe haber en todas las instituciones. Sin embargo, la misma ley permite y prevé la posibilidad de repostularse, pero es una decisión bastante seria. No es una decisión bastante fácil de tomar, es una decisión que se tiene que hacer de forma colectiva. Yo auguro los mejores éxitos a esta contienda electoral”, indicó en ese entonces Molina.

Fuente: ANF