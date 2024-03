Contra viento y marea, el libro imprescindible sobre Página Siete y el periodismo

En los siguientes tres años, la dirección fue asumida por Juan Carlos Salazar, un experimentado periodista que ha destacado dentro y fuera del país. Su aceptación del cargo tenía fecha de expiración con el compromiso de que la sucesión sea preparada y así fue. La subdirectora era Isabel Mercado, quien ejerció la dirección tras la salida de Salazar.

En el periodo que le tocó a Juan Carlos Salazar ya se vivía la sequía económica, agravada porque no solo se había limitado la propaganda estatal, sino que el Gobierno presionaba a empresarios privados para que no publiciten en Página Siete. Fue también tiempo de más ataques desde el poder. “La prensa no puede abdicar en su misión fiscalizadora y Página Siete nunca renunció a esa obligación, pese a las amenazas y presiones que sufrió a lo largo de su existencia”, rubrica el segundo director.