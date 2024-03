“Culpable o no”

El 14 de marzo el economista Juan Pablo Quiroz Serrano publicó un artículo con el título “Indicadores Daddy Yankee Vs Luis Miguel” en el cual hace un análisis de la coyuntura económica, aludiendo a una mención que el ministro de economía hizo en septiembre de 2022; sin embargo, el ironizante artículo omite muchos datos en su análisis que lo llevan a una conclusión forzada como detallaremos en estas líneas:

El primero, la ironización respecto a la apreciación del movimiento económico que genera un concierto, no reconoce que, asistir a los conciertos se considera un gasto discrecional, algo que se pueden permitir quienes tienen más dinero para disponer, ya que no es un tema de necesidad, por otro lado, un concierto internacional genera viajes interdepartamentales, ya que los conciertos suelen darse solamente en algunas ciudades del eje troncal, desplazándose muchos de los asistentes en vuelos nacionales, otra forma de consumo de segmentos que pueden permitirse ese gasto.

Adicionalmente, la venta de entradas, los patrocinios y otras actividades colaterales también son parte del impacto económico de la industria musical en el caso de los conciertos.

Segundo, cuando el autor señala que “el indicador Daddy Yankee estaba distorsionado” haciendo referencia a su análisis de la economía nacional, salta hacia el desabastecimiento de combustible, disminución de yacimientos ( seguramente el autor intentó referirse a la producción de gas que necesita de constante inversión para reponer antiguos yacimientos con nuevos porque al ser un recurso no renovable se va agotando), disminución de las Reservas Internacionales Netas, atribuyendo a un supuesto “despilfarro” de créditos y donaciones que habrían llevado a la falta de circulación de dólares.

Su análisis no muestra que en realidad la falta de divisas se debe a la reducción de producción de gas que viene desde los años 2014 en adelante. El autor tampoco señala que los niveles de RIN están muy vinculados a los ingresos de gas en nuestro país, dato que se comprueba con la reducción de ambas variables desde el 2014 siguiendo una tendencia paralela.

Tercero, cuestiona la deuda externa de 29,1% del PIB, pero no indica que se encuentra entre las más bajas de la región, llama fracasado al proceso de industrialización sin dar ningún dato y más adelante salta a la supuesta quiebra del Banco Fassil, que valga la aclaración no quebró, fue intervenido oportunamente por el sistema financiero evitando que la población pierda sus ahorros.

Cuarto, con relación a las calificadoras de riesgo, no señala que estas tomaron como principal argumento el supuesto riesgo de que el país podría no pagar el servicio de la deuda, situación que fue desmentida por la realidad, Bolivia no ha incumplido ningún pago a la fecha. Más aún, día antes que dicho economista publicara su artículo, la plataforma Bloomberg informó sobre la noticia del repunte de los bonos soberanos bolivianos.

Este último punto vale la pena ampliarlo, ya que los analistas de Wall Street mostraron perplejidad porque no esperaban ese dato positivo de los bonos soberanos de Bolivia luego de las evaluaciones de las calificadoras de riesgo, ya que, desde su punto de vista sistémico, no sería posible que le vaya bien al país sin aplicar las medidas del FMI, a las cuales el economista Quiroz parece afín cuando cuestiona el rol del Estado en la economía.

Por último, sobre el indicador “Luis Miguel”, del cual podría ser autor Quiroz, cuando señala que no llegó al país porque “no había condiciones para realizar el concierto”, la cancelación del evento no tendría que ver con una situación de crisis económica como empuja su análisis, dado el movimiento económico que iba generando. Por ejemplo, las entradas vendidas llegaron a un monto recaudado de Bs 9.177.105 hasta antes de un mes del concierto y la gente tenía inclusive pasajes en avión comprados, estos son indicadores de capacidad de consumo que si respondieron y no se canceló el evento porque no se hubieran comercializado entradas.

Al final Luis Miguel suspendió varios conciertos en México, República Dominicana y en Colombia atribuyendo problemas de distinta índole como logísticos, término similar al utilizado en Bolivia y esto salió en medios locales e internacionales, inclusive los medios señalaron que el verdadero motivo habría sido pasar Semana Santa con su novia en España.

Da la impresión de que el autor selecciona situaciones que puede ironizar para insinuar una crisis en el país, sin considerar los datos que indican que no existe tal crisis. Este enfoque sesgado es una práctica común entre algunos analistas. Esta táctica recuerda al coro de la canción de Luis Miguel “Culpable o no”: ‘Miénteme, como siempre…’.

Sin duda hay retos en el contexto económico, pero el aporte de los profesionales a la opinión pública no debería ser el sesgo y autoconvencimiento, sino analizar objetivamente los problemas y soluciones concretas que dan los datos. Por ejemplo, el Plan de Reactivación del Upstream (PRU) para la reposición de reservas de gas, los actuales avances en la diversificación productiva e industrialización ante el bloqueo de la Asamblea Legislativa a las leyes económicas para la aprobación de créditos, el avance en los proyectos enfocados a la sustitución de importaciones de diésel, la producción de etanol y el cambio de la matriz energética, entre otros.

Alexia Valle

Egresada de Administración de Empresas Universidad Mayor de San Andrés