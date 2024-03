Defensa Civil pide a la Alcaldía declarar emergencia o desastre municipal a La Paz

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, pidió a las autoridades municipales analizar profundamente la declaratoria de emergencia o desastre municipal. Dijo que la Alerta Roja ya es tarde porque fue sobrepasada por más de diez fenómenos y el desborde del río Achumani.

Fuente: erbol.com.bo

Ante la emergencia que pasaron los vecinos de Achumani, dijo que el gobierno central se encuentra limitado administrativamente y solo pudo movilizar a 44 efectivos de auxilio rápido de las Fuerzas Armadas para ayudar a algunas familias a evacuar sus pertenencias ante la inundación de sus viviendas.

“Lamentamos de sobremanera, nos vemos atados de pies y manos. No podemos intervenir con mayor intensidad, el gobierno municipal no se ha declarado en emergencia y nuestra capacidad se reduce a la movilización de equipos de primera respuesta. Si habría la declaratoria de emergencia, nosotros estamos dispuestos a movilizar no solo equipos de primera respuesta, sino movilizar la mayor cantidad de maquinaria pesada que es lo que se necesita para trabajar en los distintos ríos”, declaró en conferencia de prensa.

Destacó la necesidad no solo de proporcionar prevención, sino también de ofrecer estabilidad a las familias en las zonas donde ya ocurrió el desastre. Afirmó que este es un tema que debe ser analizado en profundidad por el gobierno municipal de La Paz.

Calvimontes mencionó que han recibido numerosos pedidos de ayuda por parte de vecinos y juntas vecinales para que el gobierno central intervenga, pero los obstáculos administrativos son una barrera, como también lo ha señalado el gobernador del departamento.

Además, explicó que otro hecho importante se registró en el municipio de Palca, también en La Paz, debido al desbordamiento del río Kellumani, donde algunas viviendas resultaron afectadas.

Señaló que en este caso no hubo problemas para la declaración de emergencia municipal, y el gobierno central desplazó maquinaria pesada y mejoró la atención a las personas afectadas.

La autoridad expresó su sorpresa por la ausencia del gobierno departamental, probablemente porque también está a la espera de que la Alcaldía de La Paz declare la emergencia municipal.

Fuente: erbol.com.bo