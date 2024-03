Diputado Cuellar llama a Evo “autoproclamado” y anuncia que Choquehuanca será proclamado presidente del MAS

En ese marco, Cuellar afirmó que en el próximo congreso del MAS, que el bloque campesino ‘arcista’ alista en la ciudad de El Alto, se proclamará a David Choquehuanca como presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), cargo que a la fecha ocupa Morales.

Asimismo, durante el ampliado los ‘evistas’ del partido azul advirtieron que en caso de concretarse una posible inhabilitación de la candidatura de Morales, sus militantes se movilizarán a escala nacional.

Morales agradeció el respaldo de sus seguidores y anunció la conformación de mesas de trabajo para diseñar su programa de gobierno.

Dichas declaraciones fueron cuestionadas por el diputado Cuellar, quien agregó que Morales debería “volver” al país para ingresar al penal de Chonchocoro en alusión a la crisis de 2019, cuando renunció al cargo y dejó el país.

“Evo Morales en 2019 debería retornar a Chonchocoro, no a la presidencia, no respetó el 21 de febrero cuando el pueblo boliviano le dijo no a la reelección”, aclaró.