Dirigentes arcistas piden fiscalizar destino de aportes de funcionarios que van a cuentas del MAS

A causa de las pugnas internas en el MAS, desde finales el 2022 la facción “evista” denunció que los aportes de los funcionarios públicos ya no llegan a las cuentas de la Dirección Nacional, sino que tendría otro destino redireccionado por la facción “arcista”.

Imagen referencial de militantes del MAS

La Paz, 23 de marzo del 2024 (ANF). – Los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe y Efraín Mollo, pidieron este sábado realizar una fiscalización a los aportes que dan los funcionarios públicos al partido del Movimiento al Socialismo (MAS), debido a que desconocen el destino del dinero; además, afirmaron que ellos no aportan porque no perciben beneficios económicos como dirigentes.

“No (aportamos porque) no ganamos nada, los que están ganando, los que tienen (ingresos del Estado) esos están aportando (al MAS); todos los funcionarios públicos, los militantes seguramente aportan, nosotros no aportamos. Por eso yo digo, eso tiene que fiscalizarse, no sé a dónde estará yendo (ese dinero) hermano”, declaró Quispe a la ANF.

De acuerdo al Estatuto Orgánico del MAS, los aportes de los militantes a nivel nacional deberán ser realizados en la cuenta habilitada por la Dirección Nacional del MAS-IPSP, en este caso comandado por Evo Morales. Además, aclara, en su artículo 72, que no puede ser descontado mediante planilla.

Sin embargo, a causa de las pugnas internas del partido oficialista, desde finales el 2022 la facción “evista” denunció que los aportes de los funcionarios públicos ya no llegan a las cuentas de la Dirección Nacional, sino que tendría otro destino redireccionado por la facción “arcista”. Hasta el momento no se conoce con precisión a dónde van ni cuánto se recaudó, pero serían montos millonarios, según afirman los dirigentes.

De acuerdo con el Estatuto Orgánico, los militantes que no tengan ingresos mensuales deben dar cada mes Bs 1, pero quienes perciban un salario mínimo nacional, hasta Bs.10.000, deben aportar con el 1% del total ganado.

“2. Con ingresos mensuales de Bs.10.001, hasta Bs.20.000, el 2% de su total ganado mensual. 3. Con ingresos mensuales de Bs.20.001 para adelante, el 3% de su total ganado mensual”, precisa el Estatuto.

Sobre el tema, Mollo, dirigente campesino, afirmó que esa situación será planteada en el congreso ordinario convocado por el Pacto de Unidad “arcista” que está previsto para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, debido a que como organizaciones sociales desconocen el destino de ese dinero.

“En el congreso vamos a ver en ¿qué lugar está (ese dinero)? ¿Qué ha pasado con esos aportes? Lamentablemente no tenemos conocimiento como organizaciones sociales. Nosotros no recibimos ni percibimos ni un solo centavo”, cuestionó Mollo.

Empero, ambos dirigentes campesinos, Mollo y Quispe, coincidieron en que parte del dinero recaudado debe ir al movimiento campesino que muchas veces sufre embates climatológicos en sus cosechas, pero esa medida será analizada y planteada en el congreso.

El congreso en El Alto fue convocado después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anuló el realizado por la Dirección Nacional en la localidad de Lauca Ñ en Cochabamba, tras identificarse irregularidades.

El Pacto de Unidad “arcista” argumentó que, en caso de no realizarse uno nuevo, corren el riesgo de perder la personería jurídica del MAS; empero, la facción “evista” rechazó la convocatoria y ratificó que darán una dura batalla legal para hacer valer el realizado en Lauca Ñ, incluso advirtieron que acudirán a instancias internacionales.