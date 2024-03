Disputas familiares y problemas económicos, los detonantes para el secuestro de Lucas por su tía

Secuestro en Santa Cruz. Cuando la Policía consiguió los indicios, aprehendieron a la tía, quien terminó admitiendo el hecho. Luego aprehendieron al hermanastro. Ambos fueron presentados a la prensa. En tanto, la amiga de la tía y su pareja, quien condujo la moto durante el secuestro, se encuentran prófugos.





Hermanastro y tía, presentados por la Policía. Foto: Unitel

La Policía citó a declarar a Yeslin, la tía de Lucas, pero entró en una y otra contradicción lo que hizo suponer que estaba relacionada con el secuestro del menor que se produjo el pasado viernes 1 de marzo. Al día siguiente salió temerosa de su declaración a la Policía, llamó a su hermanastro Junior para decirle que desista del rescate de 30 mil dólares y libere al niño.

Ese viernes (1), Yeslin salió a pasear con su bebé en brazos y su sobrino Lucas en la zona Los Lotes de la ciudad de Santa Cruz. También visitó, como siempre, a sus suegros y abuelos del menor. De pronto dos hombres a bordo de una moto se llevaron al niño.

“Caminamos hasta el lugar donde hemos mostrado cuando nos percatamos de la moto. Para que no lo pisen, Lucas se hace un lado, yo me subí (a la acera). Me subo con él, con mi bebé, veo que se baja uno de la moto, y se nos acerca y lleva al niño”, declaró Yeslin.

La Policía reveló que el conductor de la motocicleta es pareja de la amiga de la tía. Mientras que el hombre, que tomó al niño y lo subió a la moto, es el hermanastro de la tía. Después, ella misma salió a los medios de comunicación a denunciar del hecho. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la Policía identificó al hermanastro debido a que fue él quien llamó a los abuelos para pedir los 30.000 dólares de rescate.

La mujer respondió a las interrogantes de los periodistas con frases cortas. “Estaba con casco y no le vi el rostro”; “tenía una polera roja”; “era alto y flaco”, “no nos dijeron nada”, “todo fue rápido”; “el niño se fue gritando”. Ese viernes por la noche una vecina se le acercó para decirle que vio al delincuente.

Después del secuestro, el niño fue llevado a una casa abandonada, donde estuvo encerrado y dormía sobre un pedazo de madera. Uno de los captores iba a ciertas horas a dejarle comida. Del Castillo informó que los captores liberaron al niño, un día después del secuestro, tras la identificación del hermanastro de la tía.

Cuando la Policía consiguió los indicios, aprehendieron a la tía, quien terminó admitiendo el hecho. Luego aprehendieron al hermanastro. Ambos fueron presentados a la prensa. En tanto, la amiga de la tía y su pareja, quien condujo la moto durante el secuestro, se encuentran prófugos.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que “esta mujer” tenía información privilegiada del núcleo familiar del sobrino. Por ejemplo, que el abuelo del menor percibía una renta de aproximados 8.500 bolivianos; que atravesó circunstancias que la “desunían” con el resto de la familia del niño y que actuó por “venganza”.

“Todo lo planifica (con tres semanas de anticipación) con su amiga, la señorita Marioly con quien define efectuar un pedido de rescate por 30 mil dólares”, apuntó Aguilera.

La tía se pone en contacto con su hermanastro, Junior, con quien acuerdan la hora y el día en que tendrá la oportunidad para secuestrar al niño, pero luego de incurrir en varias contradicciones decide comunicarse con su hermanastro.

La Policía hizo el cruce de llamadas telefónicas y no fue suficiente que Yeslin se hubiera comprado teléfonos y chips nuevos para comunicarse con su hermanastro y con la familia del menor.

“En el momento que se efectúan los trabajos técnicos, ella realiza la llamada al hermanastro para que suelten al niño. (…) Se basaron en una comunicación anónima para gestionar esta extorsión y fue a partir del relevamiento de las cámaras, y cruzamiento de llamadas telefónicas (…) las que permitieron que nuestra Policía pueda encontrar a los responsables de este suceso”, precisó Aguilera.

Los delincuentes optaron por liberar al menor el 2 de marzo en inmediaciones de la intersección Santa Cruz – Satélite Norte.

Un informe del Ministerio de Gobierno dio cuenta que las unidades de Inteligencia de la Policía Boliviana también logran la aprehensión de Javier, César y Fernando, todos vinculados con el secuestro.

Todas las personas fueron aprehendidas con excepción de Yeslin, quien se encuentra prófuga de la justicia y un segundo conductor que coadyuvó con el secuestro conocido con el alias de El Falco.

El ministro Del Castillo aseguró tener todas las pruebas para condenar a estas personas. “Esperemos que los jueces puedan obrar conforme está demandando el pueblo cruceño y a través de los medios de comunicación puedan conocer a estas personas que han obrado en contra de la vida y la integridad de un niño de nueve años de edad”, señaló Del Castillo.

Aguilera dijo que hallaron “trastornos” en Yeslin y su amiga puesto que en el pasado visitaban a una persona acusada de violación en el penal de Palmasola.

