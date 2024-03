Disputas por los créditos y leyes ‘antiprórroga’ se traslada a la Cámara de Senadores

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La sesión de ayer no dispensó trámite para tratar las leyes de los créditos. Foto: APG

Eju.tv

Boris Bueno Camacho

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Pleno del Senado no trata los créditos y el ‘arcismo’ denuncia falta de voluntad de Andrónico

Si bien la Cámara de Diputados ya aprobó seis proyectos de ley de créditos internacionales solicitados por el Gobierno, el pleno del Senado aún no ha considerado estas normas, lo cual ha generado la susceptibilidad del ala “arcista” por la dilación en el trámite legislativo. La primera ley de crédito para el tramo Confital – Bombeo espera un informe sobre irregularidades en su aprobación en Diputados. Sobre los otros proyectos, en la sesión de este jueves solo ingresaron en agenda dos de los cinco créditos aprobados en Diputados, que fueron remitidos a la comisión correspondiente.

– Csutcb apuesta por la vigilia para presionar a Senadores; buscan la aprobación de créditos

Tras que la Cámara de Senadores no contempló tratar hoy jueves en su sesión número 74 los proyectos de ley sobre créditos aprobados en Diputados, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció una vigilia en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para presionar a los legisladores de la Cámara Baja. El secretario de actas de la Csutcb, Armin Flores, indicó que las bases se organizan para realizar una vigilia en puertas de la ALP y así pedir y presionar la aprobación de créditos al Senado.

– A la fecha se registran 71 postulantes para preselección de candidatos a elecciones judiciales

A tres días de concluir la recepción de documentos para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales, que se realizará este año, a la fecha se tiene 71 postulantes registrados, informó este jueves el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla. “Hasta este momento hay menos postulantes para el Tribunal Agroambiental (TA), sólo son 10; al Consejo de la Magistratura (CM) son 14; luego están para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con 22, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 25, en total son 71 postulantes”, detalló el legislador.

– TSE estima que las elecciones judiciales se realizarán en septiembre y las primarias en diciembre

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, estimó este jueves que las elecciones judiciales se realicen en septiembre y las primarias en diciembre. “Cuando el Tribunal reciba las listas de los candidatos (a magistrados), va a emitir la convocatoria, probablemente eso ocurrirá el 7 de mayo, consideró Hassenteufel. La etapa de presentación de postulaciones concluye este 10 de marzo. Posteriormente se ingresará a la etapa de verificación de postulaciones, para dar paso a la publicación de la lista de habilitados e inhabilitados y se continúe con las actividades.

– Elecciones 2025: TSE dice que los escaños se definirán hasta septiembre, tras recibir los datos del Censo

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Oscar Hassenteufel, señala que, tras la recepción de datos del Censo de Población y Vivienda, trabajarán en la distribución de escaños y delimitación de circunscripciones uninominales de cara a las elecciones generales del 2025. Se conoce que, hasta septiembre de este año, el TSE deberá recibir la información oficial. El presidente del TSE señaló que, para garantizar un proceso eleccionario con una nueva asignación de escaños y delimitación de circunscripciones, es necesario que los datos oficiales del proceso censal se presenten hasta ese mes.

– Diputados de CC piden a Estados Unidos y la Unión Europea retirar visas a Arce y Choquehuanca

Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) a la cabeza de la segunda vicepresidenta de la Cámara Baja, Laura Luisa Nayar, anunciaron el envío de dos misivas dirigidas a la Comisión Europea y al gobierno de Estados Unidos, para solicitar el retiro de las visas del presidente Luis Arce Catacora, del vicepresidente David Choquehuanca, de Israel Huaytari; así como de asambleístas y ministros; por vulnerar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. También se les pide el congelamiento de las cuentas bancarias que pudieran tener en el exterior los aludidos.

– Presidente de Uruguay: ‘Los peces gordos (del narcotráfico) estarán en Colombia, Paraguay y en Bolivia’

Durante una entrevista televisiva en su país, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que los “peces gordos” del narcotráfico se podrían encontrar en Colombia, Paraguay y Bolivia y no así en su país. “El tema del financiamiento y los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo. Los grandes, los peces gordos estarán en Colombia, en Paraguay y en Bolivia, en Europa”, dijo. El mandatario uruguayo omitió mencionar la nacionalidad del narcotraficante Sebastián Marset Cabrera, quien es considerado uno de los mayores capos de la región.

– Chile: Incautan droga valuada en casi 4 millones de dólares proveniente de Bolivia

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile logró incautar la mayor cantidad de droga en lo que va del año en la región Metropolitana del vecino país, en dos operativos que involucran a Bolivia. En la primera incautación, encontraron más de 762 kilos de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, mediante una indagatoria en La Pintana, junto a la Fiscalía Metropolitana Sur, de acuerdo con lo señalado por la institución. ‌La droga era ingresada por Bolivia, a través de pasos fronterizos no habilitados, para ser trasladarla hasta la Región Metropolitana y distribuirla, principalmente, en el sector sur de Santiago.

– Juicio de Camacho en Santa Cruz: Ministro Del Castillo afirma que esperan informe de tres instancias

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este jueves por la tarde que para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz, para que asista a su audiencia presencial fijada para el 11 de marzo, por el caso decretazo, se espera el informe de tres instancias, entre ellas, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con el fin de saber si eso no pondrá en riesgo la seguridad del pueblo boliviano. En su argumento señaló que no se puede olvidar que, durante la aprehensión de Camacho, se quemaron 28 instituciones, incluso, acabó con la vida de ciudadanos.

“¡Pedimos justicia por los niños!”: Entierran a los dos hermanos asesinados por su padre

En medio de dolor, llanto y pedidos de justicia, los dos hermanitos de 3 y 5 años, asesinados a sangre fría por su propio padre, fueron enterrados por la mamá, familiares y otras personas que se sumaron al pedido de justicia por el doble infanticidio. El entierro se llevó adelante la tarde del jueves en el cementerio de Ventilla en El Alto. La mamá aún no encuentra consuelo y siente un duro dolor ante la pérdida de sus dos únicos hijos. La progenitora pide justicia, sin embargo, admite que los 30 años de cárcel para su expareja no será suficiente por el daño irreparable que provocó en su vida.